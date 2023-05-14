Meral Akşener'den ilk açıklama! 'Sabaha kadar burdayız"

14 Mayıs seçimleriyle ilgili oy sayımı devam ederken Millet İttifakı ortağı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı. "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz..." diyen Akşener, "Kazanıyoruz" dedi.

"SABAHA KADAR BURDAYIZ"

Akşener paylaşımda şunları ifade etti:

"Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik.

Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!"

Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz...



Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik.



Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz!



Sabaha kadar buradayız!



Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda!



KAZANIYORUZ! ????????☀️ https://t.co/XZ6ngoKqlC — Meral Akşener (@meral_aksener) May 14, 2023



