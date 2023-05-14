HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meral Akşener'den ilk açıklama! 'Sabaha kadar burdayız"

Meral Akşener'den ilk açıklama! 'Sabaha kadar burdayız"

14.05.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı ortağı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerle ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Akşener paylaşımında "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız!" dedi.

Meral Akşener'den ilk açıklama! 'Sabaha kadar burdayız"

14 Mayıs seçimleriyle ilgili oy sayımı devam ederken Millet İttifakı ortağı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı. "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz..." diyen Akşener, "Kazanıyoruz" dedi.

"SABAHA KADAR BURDAYIZ"

Akşener paylaşımda şunları ifade etti:

"Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik.

Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyadan çağrı yaptı! 'Bir kez daha...'Sosyal medyadan çağrı yaptı! 'Bir kez daha...'
Partilerin bayrak ve pankartları toplandıPartilerin bayrak ve pankartları toplandı
Fotoğraf çektirmek isterken... 4 kişi hayatını kaybettiFotoğraf çektirmek isterken... 4 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
seçim seçim sonuçları Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadaki görüntüler gündem oldu! 'Toplu oy' iddiasına Valilik'ten açıklama

Sosyal medyadaki görüntüler gündem oldu! 'Toplu oy' iddiasına Valilik'ten açıklama

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Seçim sonuçları, oy oranlarında kim önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları Mynet.com’da

SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Seçim sonuçları, oy oranlarında kim önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları Mynet.com’da

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İlk sonuçlar geldi

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İlk sonuçlar geldi

Sandıklar kapandı! Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

Sandıklar kapandı! Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

İlginizi Çekebilir

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.