HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meral Akşener’den ’Kahramanmaraş depremi’ açıklaması! 'Bugün hepimizin susma günü'

Meral Akşener’den ’Kahramanmaraş depremi’ açıklaması! 'Bugün hepimizin susma günü'

06.02.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş depremi ile ilgili konuştu. Akşener, "Bugün devletin sesini duyma günümüz. Bugün hepimizin susma günü. Allah yardımcımız olsun. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın milletimize" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkez binası önünde, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depreme ilişkin konuştu.

656d33b2-a4a9-437a-a87c-2354c82109ed

Akşener, İYİ Parti Gnel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, "1999’da Kocaeli depremini yaşamış biri olarak söylüyorum gerçekten çok zor bir durum ve çok zor bir iklimde meydana geldi, kış mevsimindeyiz. Allah hayatını kaybeden bütün vatandaşlara rahmet etsin, yaralılarımıza da şifa versin. Bugün devletin sesini duyma günümüz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yola çıkmış ekiplere kolaylıklar diliyorum. 10 ilimiz depremden zarar gördü. Devlet görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. İl ve ilçe başkanlarımızdan sürekli bilgi alıyoruz. Bugün devletin sesini duyma günümüz. Bugün hepimizin susma günü. Allah yardımcımız olsun. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın milletimize" diyerek ilerleyen günlerde deprem bölgesine gideceğinin mesajını verdi.

Akşener, görevlendirilen İYİ Parti milletvekillerinin sarsıntıdan etkilenen yerlere hareket ettiklerini söyledi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Akar: Maalesef 3 şehidimiz varBakan Akar: Maalesef 3 şehidimiz var
Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı varBodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var
Saldırı talimatı harekete geçirdi: 15 kişi tutuklandıSaldırı talimatı harekete geçirdi: 15 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Depremde yıkılan binanın altında kaldı! O konuşma anbean kamerada

Depremde yıkılan binanın altında kaldı! O konuşma anbean kamerada

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!

"Kahroluyoruz" diyerek deprem anını paylaştı

"Kahroluyoruz" diyerek deprem anını paylaştı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.