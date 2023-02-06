Meral Akşener’den ’Kahramanmaraş depremi’ açıklaması! 'Bugün hepimizin susma günü'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkez binası önünde, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depreme ilişkin konuştu.

Akşener, İYİ Parti Gnel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, "1999’da Kocaeli depremini yaşamış biri olarak söylüyorum gerçekten çok zor bir durum ve çok zor bir iklimde meydana geldi, kış mevsimindeyiz. Allah hayatını kaybeden bütün vatandaşlara rahmet etsin, yaralılarımıza da şifa versin. Bugün devletin sesini duyma günümüz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yola çıkmış ekiplere kolaylıklar diliyorum. 10 ilimiz depremden zarar gördü. Devlet görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. İl ve ilçe başkanlarımızdan sürekli bilgi alıyoruz. Bugün devletin sesini duyma günümüz. Bugün hepimizin susma günü. Allah yardımcımız olsun. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın milletimize" diyerek ilerleyen günlerde deprem bölgesine gideceğinin mesajını verdi.

Akşener, görevlendirilen İYİ Parti milletvekillerinin sarsıntıdan etkilenen yerlere hareket ettiklerini söyledi.

İHA

