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Meral Akşener'den "Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı, sizi de başbakan olarak görmek istiyoruz" sözlerine yanıt

29.09.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali ile Başkent İlçeler Terminali'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, "Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı, sizi de başbakan olarak görmek istiyoruz" diyen esnafa, "Seçmen velinimetimizdir. Söylediği söze saygı duyuyoruz" karşılığını verdi.

Meral Akşener'den "Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı, sizi de başbakan olarak görmek istiyoruz" sözlerine yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 07.30'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ndeki esnafı ziyaret etti. Akşener'e İYİ Parti Siyasi İşler Başkan Koray Aydın, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve partililer eşlik etti. Akşener, hal esnafı ile sohbet etti, sorunlarını dinledi.

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"SEÇMEN VELİNİMETİMİZDİR"

Meral Akşener, "Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı, sizi de başbakan olarak görmek istiyoruz" diyen esnafa, "Seçmen velinimetimizdir. Söylediği söze saygı duyuyoruz" karşılığını verdi.

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Akşener, daha sonra halde esnafla kahvaltı yaptı ve Başkent İlçeler Terminaline geçti. Akşener, terminal esnafıyla da görüşerek, sorunlarını dinledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Meral Akşener
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