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Meral Akşener'in açıklamalarına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan ilk yorum: Morali daha ileriye taşıyan mesajlar verdi

08.03.2023 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masa toplantısı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sürecinde yaşananları Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında anlattı. Akşener'in açıklamalarına Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi'nden de ilk yorum geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sayın Akşener, 6 Mart’ta oluşan morali daha ileriye taşıyan mesajlar verdi" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in açıklamalarına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan ilk yorum: Morali daha ileriye taşıyan mesajlar verdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masadan kalkması, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki açıklamaları ve son toplantıda yaşananlar siyaset gündeminin ana maddelerinden biri olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı ve 5 parti liderinin de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanmasının ardından Meral Akşener, süreçte yaşananları HaberTürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'ya anlattı.

"BU ÇÖZÜM İÇİME SİNDİ"

Masada bundan sonra kriz çıkmayacağını belirten Akşener, " Artık sorun çıkmaz, bu çözüm içime sindi. Bugün itibariyle kendimi iyi hissediyorum. Biz 13. Cumhurbaşkanımızı seçmiş gibi hissediyorum. Çok iyi çalışacağım. Seçimi kazanmayı yüzde 100 görüyorum. Barometremiz şu anda Perşembe günün sonrasında Cuma günkü konuşmamdan sonra atılan taşların yönü vardı. Bugün itibariyle atılan taşların yönü kendini rahat hissedenlerden geliyor." ifadelerini kullandı.

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"MORALİ DAHA İLERİYE TAŞIYAN MESAJLAR GELDİ"

Son toplantıların ev sahibi olan Saadet Partisi'nden Meral Akşener'in açıklamaları hakkında ilk yorum Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya'dan geldi. Kaya Meral Akşener'in açıklamalarını sosyal medyada değerlendirdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Bülent Kaya, "Bu akşam Haberturk TV’de Sayın Meral Akşener, 6 Mart’ta oluşan morali daha ileriye taşıyan mesajlar verdi. Saygılar teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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