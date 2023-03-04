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Meral Akşener'in çıkışı sonrasında o sorunun yanıtı merak ediliyordu! İYİ Parti'den açıklama geldi

04.03.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü çıkışı sonrasında ortak cumhurbaşkanı adayında uzlaşı metnine imza atması kafaları karıştırmıştı. Konuyla ilgili İYİ Parti'den açıklama geldi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “Ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir görüş farklılığımız yok, yine arayışımız odur. Ortak cumhurbaşkanı adaylığına imza atmıştır ve doğrudur. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir" dedi.

Meral Akşener'in çıkışı sonrasında o sorunun yanıtı merak ediliyordu! İYİ Parti'den açıklama geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'inci toplantısı sonrasında dün yaptığı açıklamada ne noter ne de kumar masasında olmayacaklarını ifade etti. Akşener'in bu açıklaması 'Masayı dağıttı' yorumlarına neden olurken, son 6'lı masa toplantısı sonrasında Akşener'in ortak cumhurbaşkanı adayında uzlaşı metnine imza atması kafaları karıştırmıştı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “Ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir görüş farklılığımız yok, yine arayışımız odur. Ortak cumhurbaşkanı adaylığına imza atmıştır ve doğrudur. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir" dedi.

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"TEMEL İTİRAZ NOKTAMIZ..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin ek hizmet binasında sürdürdüğü toplantılara katılmak üzere gelen İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2 Mart’taki son toplantıda 6 genel başkanın olurunun aranmamasının yaptıkları itirazın temel noktası olduğunu dile getiren Tatlıoğlu, “Sayın genel başkanımız bu katıldığı masadaki temel itiraz noktamız sürecin başlangıç ilkeleriyle gitmemesidir” diye konuştu.

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Akşener’in Altılı Masa’da ‘anket yapılması’ ve sonucunda kim çıkarsa o kişini tek aday yapılması yönündeki teklifine itiraz edilmesinin nedenini merak ettiklerini söyleyen Tatlıoğlu, “Aday ismi ilk defa 2 Mart'taki toplantıda gündeme gelmiştir. Kamuoyunda adaylar, adaylıkları, itirazlar, destekler konuşulmuştur. Genel başkanımızın grup konuşmalarındaki çizgi bellidir. Başından beri çizgimiz bellidir. Kazanacak aday arayışı. Bunda bir sapma yok” dedi.

"BURADAN ÇOK İYİ SONUÇLAR ÇIKAR"

Tatlıoğlu, İYİ Parti’nin Türk siyasetine girdiğinde ilan ettikleri sözün arkasında olduklarını belirterek, “Buradan çok iyi sonuçlar çıkar. Milletimiz hiç endişe etmesin. Türkiye bu sistemden çıkacak ve 13’üncü cumhurbaşkanı bizim adayımız olur inşallah” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin Altılı Masa’dan ayrılmasına ilişkin de konuşan Tatlıoğlu, “Bu kamuoyunun takdirinedir. Sayın genel başkanımızın teklifi partimizin teklifi bellidir. Cevabı da bellidir ve bizim beklentimiz bu ilkelere uyulmalıdır. Bizim için parti ve şahıs meselesi, milletin meselesinin üstünde olamaz” dedi.

AKŞENER'İN UZLAŞI METNİNE İMZA ATMASI

Tatlıoğlu, Akşener'in 2 Mart'ta yapılan Altılı Masa toplantısı sonrası yayımlanan ortak cumhurbaşkanı adayında uzlaşı metnine imza atmasına ilişkin, “Ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir görüş farklılığımız yok, yine arayışımız odur. Ortak cumhurbaşkanı adaylığına imza atmıştır ve doğrudur. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir” açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

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Meral Akşener İYİ Parti Millet İttifakı

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