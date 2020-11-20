Merkel: AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye konusunu da görüşeceğiz

Angela Merkel AB üye ülkeleriyle video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada 10 Aralık'taki zirvede gündemine ilişkin, "10 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye konusunu da görüşeceğiz bu konuda mutabık kaldık. O zamana kadar elbette gelişmelere bakmalı ve sonra bir karar vermeliyiz ancak bugünden bir şey söyleyemem. Söyleyebileceğim sadece meselelerin şu anda bizim istediğimiz gibi gitmediğidir." dedi.

MACARİSTAN VE POLONYA'NIN VETOSU ÇÖZÜLMESİ GEREKEN CİDDİ BİR SORUN

Macaristan ve Polonya’nın, Avrupa Birliği (AB) fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması girişimi nedeniyle AB bütçesini ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programını veto etmesini de değerlendiren Merkel, “Bu çözmemiz gereken çok ciddi bir sorun” dedi.

Merkel bu konuda bir spekülasyon yapmak istemediğini ve sadece bu sorunu çözmek için çalışacaklarını söyleyebileceğini belirtti.

Polonya ve Macaristan'a oy haklarından mahrum bırakma tehdidinde bulunmasının bir seçenek olup olmadığına ilgili bir soruya Merkel, "Bu bağlamda benim için tehdit bir kelime değil. Görevimiz, bir yol bulmaya çalışmak.” değerlendirmesinde bulundu.