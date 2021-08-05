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  4. Mermer ocağına baskın: 107 yabancı uyruklu işçi yakalandı

Mermer ocağına baskın: 107 yabancı uyruklu işçi yakalandı

05.08.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde bir mermer ocağında izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, belirtilen iş yerine KOM ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında iş yerinde çalışma izni bulunmayan 107 yabancı uyruklu işçi tespit edildi. İş yerine toplam 1 milyon 262 bin 272 TL idari para cezası uygulanması için tutanak tanzim edildi.

Mermer ocağına baskın: 107 yabancı uyruklu işçi yakalandı

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Ayazören Mahallesi Palankaya mevkiinde mermer üretimi faaliyeti gösteren iş yerinde izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırıldığı duyumunu alan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa KOM Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte iş yerine operasyon düzenledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Düzenlenen baskında yapılan kontrollerde, iş yeri içinde çalışma izni bulunmayan 107 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Yapılan denetimlerde bahsi geçen iş yerine 6375 Sayılı Kanunun 23. maddesine muhalefetten kişi başı 11 bin 976 TL olmak üzere toplamda 1 milyon 262 bin 272 TL idari para ceza uygulanması amacıyla Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere tutanak tanzim edildi.

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55'İ SINIR DIŞI EDİLECEK

Ayrıca izinsiz çalıştığı tespit edilen 49 yabancı uyruklu şahıs geçici koruma kapsamında, 3 yabancı uyruklu şahıs Uluslararası Koruma kapsamında bulunduğundan gerekli tebliğler yapılarak serbest bırakıldı. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen 55 yabancı uyruklu şahsa ise 6458 Sayılı Kanunun 5. maddesine muhalefetten toplam 263 bin 780 TL idari para cezası uygulanarak sınır dışı işlemleri başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Manisa
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