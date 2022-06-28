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  4. Mersin'de dehşete düşüren olay! Acımasızca vurdular, kafasında sopa kırıldı...

Mersin'de dehşete düşüren olay! Acımasızca vurdular, kafasında sopa kırıldı...

28.06.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dehşete düşüren görüntüler Mersin'den geldi. Bir kişi sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle kafasında sopa kırılarak darbedildi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Türbe Mahallesi Hutbe Taşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişi, 2 şahıs tarafından darp edildi. Kafasında süpürge sapı kırılan ardından tekme ve yumrukla darp edilen şahıs yaralandı.

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Darp eden şahıslar, yakınlarının müdahalesiyle bölgeden uzaklaşırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Polis ise henüz neden olduğu belli olmayan olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Mersin
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