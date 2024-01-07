HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mersin'de iğrenç olay! Hedefinde arkadaşlarının eşleri vardı: 'Kocanı bırak benimle ol'

Mersin'de iğrenç olay! Hedefinde arkadaşlarının eşleri vardı: 'Kocanı bırak benimle ol'

07.01.2024 21:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de iğrenç bir olay yaşandı. Bir kişi, aynı firmada çalıştığı arkadaşlarının eşlerini sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla taciz etti. Durumun ortaya çıkması sonrasında tacizci, tuzak kurularak çağrıldığı kafede kadınların eşleri tarafından darp edildi. Tacizce uğrayan kadınlardan biri "Kendini farklı isimlerle tanıtıp evli bekar fark etmeksizin bayanlara sosyal medyadan tacizlerde bulunuyor. Çarşıya bile çıkmakta korkuyorum" dedi.

Mersin'de iğrenç olay! Hedefinde arkadaşlarının eşleri vardı: 'Kocanı bırak benimle ol'

Tacizcinin hedefinde aynı firmada çalıştığı arkadaşlarının eşleri vardı. Hepsine sosyal medyadan taciz içerikli mesajlar gönderdi ve günlerce rahatsız etti. O kadınlar ve eşleri plan yapıp tacizciyi tuzağa düşürdü, o olay ise meydan dayağıyla sonlandı.

Ekran görüntüsü 2024-01-07 211239

"KOCANI BIRAK BENİM OL"

İddiaya göre Mersin'de o tacizci aynı firmada çalıştığı arkadaşlarının eşlerine mesajlar gönderdi. O mesajlarda 'Ben sana daha iyi bir hayat sunarım', 'Kocanı bırak benimle ol', 'Beline sarılırım ne güzel olur, saçlarını koklarım', 'Sen benim ol, seninle en güzeli yaşamak isterim' gibi ifadeler yazıyordu.

Ekran görüntüsü 2024-01-07 211943

DARP ETTİLER

Mesajların ardı arkası kesilmeyince 23 yaşındaki bir çocuk annesi kadın durumu eşine anlattı. Eşi de o tacizcinin kimliğini öğrenebilmek için tuzak kurdu. Kadının kocası ve diğer mağdurların eşleri o gün, o saatte kafeye geldi. Mağdur kadınların eşleri ellerindeki sopalarla tacizciye dayak attılar. Dayak sonucunda o tacizci yere düşüp baygınlık geçirdi.

Ekran görüntüsü 2024-01-07 212000

"ÇARŞIYA BİLE ÇIKMAKTA KORKUYORUM"

Show Haber'in haberine göre tacize uğrayan kadın, "Kendini farklı isimlerle tanıtıp evli bekar fark etmeksizin bayanlara sosyal medyadan tacizlerde bulunuyor. Çarşıya bile çıkmakta korkuyorum. 3 yaşında bir kızım var. Onun için de endişeleniyorum. Kendisiyle evlenmemi, daha iyi bir hayat sunacağı yönünde uygunsuz tekliflerde bulundu. Eşim sohbeti biraz devam ettir şahsın tam kimliği öğrenelim ve şikayetçi olalım dedi. Buluşma olayından eşimin haberi yoktu. Beni takip etmiş ve yanında diğer benim gibi mağdur olan bayanların eşleriyle birlikte geldi" dedi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Irak ve Suriye’deki ABD üslerine saldırıIrak ve Suriye’deki ABD üslerine saldırı
Kan donduran cinayet! Yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürülmüş bulunduKan donduran cinayet! Yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu
Korkunç kaza böyle görüntülendi! Ölü ve yaralılar varKorkunç kaza böyle görüntülendi! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Mersin taciz
En Çok Okunan Haberler
Mağlubiyet sonrası kameraların karşısına geçti: Ligden çekiliriz!

Mağlubiyet sonrası kameraların karşısına geçti: Ligden çekiliriz!

Icardi yoksa Abdülkerim var! G.Saray Konya'yı 3-0 mağlup etti

Icardi yoksa Abdülkerim var! G.Saray Konya'yı 3-0 mağlup etti

Ankara'da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdi

Ankara'da zincirleme kaza! 26 araç birbirine girdi

İYİ Partili Çömez'den yakalanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia! "Durum daha da vahimmiş

İYİ Partili Çömez'den yakalanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia! "Durum daha da vahimmiş

Kan donduran cinayet! Yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu

Kan donduran cinayet! Yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.