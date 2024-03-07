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  4. Mersin'de polis dehşeti! Sokak ortasında başından vurarak katletti

Mersin'de polis dehşeti! Sokak ortasında başından vurarak katletti

07.03.2024 09:59
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Mersin’in Tarsus ilçesinde kan donduran bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. Polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eski eşi Mervegül Bayer'i (31) sokak ortasında tabancayla başından vurarak öldürdü. Yıldır, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. İşte detaylar...

Mersin'de polis dehşeti! Sokak ortasında başından vurarak katletti

Dehşete düşüren olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde demir yolları kenarında meydana geldi. İddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer (31) ile bir süre görüştü. Görüşmenin ardından polis memuru Mustafa Yıldır, tartıştığı eski eşi Mervegül Bayer’i tabancayla kafasından vurdu. Polis Yıldır, sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

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Olayı duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin Mervegül Bayer’e müdahale etmesinin ardından Bayer, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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