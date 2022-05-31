HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin'de sahilde balon balığı tehlikesi! Kediler zehirlendi, salyası bile öldürüyor

Mersin'de sahilde balon balığı tehlikesi! Kediler zehirlendi, salyası bile öldürüyor

31.05.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de farklı zamanlarda sahile vuran ölü balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi. Kedilerden bazıları öldü, bazıları ise veteriner hekimlerin yaptığı müdahaleyle hayatta kaldı. Balon balıklarını yiyerek zehirlenen kedileri tedavi eden Veteriner Hekim Lokman Eren, ''Balıkçılarımız bunları yakaladıklarında sahile atıyor. Bu yıl sık sık kedi zehirlenmesi geliyor. yedikten birkaç dakika içerisinde öldürebiliyor. Sadece yemesi değil, salyası bile kediyi öldürebilecek zehre sahiptir'' dedi.

Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Boğsak Koyu'nda farklı zamanlarda sahile vuran ölü balon balıklarını yiyen 11 kediden bazıları öldü. Kedileri gören hayvanseverler, bazılarını veteriner hekimlere götürdü, yapılan müdahalelerle kurtarıldı. Sahile vuran balon balıklarını gören hayvanseverler, ağların arasında çıkan balıkları sahile yakın bir noktada denize atan tekne sahiplerine tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından hayvanseverler, Sahil Güvenlik ekibine haber verdi. Koya gelen ekipler, inceleme başlattı.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Bölgede oturan Tufan Kutlu, "Balon balıklarını getirip sahile attılar, yiyen kedi öldü. Bunları sahile atmasınlar. Öldürüp açıkta bir yere atsınlar. Burası hepimizin, kedilerin de yaşam alanı. Besliyoruz, büyütüyoruz" dedi.

Sahildeki balon balıklarını toplayan Cumhur Atlas da, "Sahilde bulduğumuz balon balıklarını poşetleyip çöpe attık. Kedilerimiz bunları yiyip ölüyor. Lütfen bunları sahile atmayın" diye konuştu.

Screenshot_8

'BİZE GELİRKEN YOLDA ÖLÜYOR'

Balon balıklarını yiyerek zehirlenen kedileri tedavi eden Veteriner Hekim Lokman Eren ise, "Balon balıkları Taşucu sahillerimizde hayvanlarımızı tehdit ediyor. Amatör ve tekne balıkçılarımız bunları yakaladıklarında sahile atıyor. Kediler bunu yediklerinde zaten aniden zehirleyip öldürüyor. Bizlerin ricası balıkçıların bunların karnını yarıp denize atmaları ya da sahilde öldürüp gömmeleridir. Bu yıl sık sık kedi zehirlenmesi geliyor. Birçoğu zaten bize gelirken yolda ölmüş oluyor. Bu nedenle yedikten birkaç dakika içerisinde öldürebiliyor. Sadece yemesi değil, salyası bile kediyi öldürebilecek zehre sahiptir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın yaşadığı doğaya saygılı olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Screenshot_9

Screenshot_10

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aladağ'daki yurt yangınında karar çıktı! 10'u öğrenci, 12 kişi hayatını kaybetmiştiAladağ'daki yurt yangınında karar çıktı! 10'u öğrenci, 12 kişi hayatını kaybetmişti
Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...
Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişmeSilahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Mersin balon balığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu

Ankette sürpriz sonuç! Akşener şaşırttı, kendi partisine fark attı

Ankette sürpriz sonuç! Akşener şaşırttı, kendi partisine fark attı

Kaftancıoğlu Silivri'ye gönderildi! Türkan Saylan'ı hatırlattı...

Kaftancıoğlu Silivri'ye gönderildi! Türkan Saylan'ı hatırlattı...

İlginizi Çekebilir

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.