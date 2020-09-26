HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Mersin'de yoldan çıkan otomobil evin çatısına uçtu

Mersin'de yoldan çıkan otomobil evin çatısına uçtu

İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde, ıslak yolda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki boş evin çatısına düştü. Sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, çatıda asılı kalan otomobil vinçle kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana geldi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İddiaya göre otomobil sürücüsü Osman S., yağmur nedeniyle ıslanan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, boş evin çatısına düştü. Kazayı gören mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Osman S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan evin çatısına düşen otomobil vinç yardımıyla kaldırıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan şaşırtan tepkiMaske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan şaşırtan tepki
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Tayland'da milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı
Tayland'da milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaşın tepkisi şaşırttı
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan şaşırtan tepki
Kamyon lastiği bomba gibi patlayınca tamirci havaya fırladı
Dehşet anları! Bomba gibi patladı, havaya böyle fırladı
Bursa'da akılalmaz olay! Küçük çocuk kapısı açılan araçtan düştü
Akılalmaz olay! Küçük çocuk ölümle burun buruna kaldı
Koronavirüs için sosyal deney! 'Testim pozitif çıktı' dedi, dayak yemekten son anda kurtuldu
Görüntüleri belediye başkanı paylaştı! 'Testim pozitif çıktı' deyince...
İstanbul'da şoke eden olay! Bebek arabasındaki çantadan para ve telefonu böyle çaldılar
Bebekli kadın büyük şok yaşadı
Başında cips poşeti ile bariyerlere sıkışan tilkinin zor anları
Bu halde bulundu! Yaklaşınca fark ettiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.