Mersin'deki çifte cinayetin planlayıcısı Şanlıurfa'da sığınakta yakalandı

Olay, geçen yıl 11 Eylül'de Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa Kırgın, arkadaşı Orhan Yıldız ile kahvehaneden çıkarak 33 NLN 58 plakalı otomobiline bindi. Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Kırgın'ın otomobiline, kimliği belirsiz kişiler yaklaşıp, tabancayla ateş açtı. Göğsünden yaralanan Kırgın'ın aracı, ağaca çarparak durdu. Hastaneye götürülen Kırgın ve Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çifte cinayete ilişkin O.A, A.M. ve E.K., gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.K. tutuklandı, O.A. ile A.M. serbest bırakıldı.

SIĞINAKTA YAKALANDI

Polis, saldırının planlayıcı olduğu iddia edilen A.K.'yi yakalamak için de çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi kırsal Üçüzler Mahallesi'nde sakladığı bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün bölgede yer altı görüntüleme cihazı ile arama yaptı. Bir evin bahçesinde yapılan aramada, sığınak bulundu. Ekipler, A.K.'yi sığınakta gözaltına alındı. Ev ve sığınakta yapılan aramada, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası A.K. tutuklandı.

(DHA)

