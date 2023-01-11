Mersin'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Ölüme böyle gitmişler

Feci kaza, 6 Ocak'ta Erdemli ilçesine bağlı Aslanlı Mahallesi'nde, Mersin-Karaman karayolu üzerinde meydana geldi. Aslanlı-Koramşalı ayrımında freni patlayan üzeri ağır metal borularla dolu sondaj kamyonu, yokuş aşağı yoldan çıktı. Kamyon, bir bakkalın önünde park halindeki otomobile çarptıktan sonra sürüklenerek tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen kamyonun üzerindeki boruları kaldırmak için çevredekiler seferber oldu. Feci kazada tüm çabalara rağmen araçta bulunan Hidayet Şahin ile Mesut Büyükeken hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şahin ile Büyükeken'in cenazesi ise memleketleri Karaman'a gönderilerek defnedildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kamyonun seyir halindeki görüntüleri ile kamyonun kontrolden çıkma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntüde kontrolden çıkan kamyonun yolun dışında seyrederek, tarlaya yuvarlanma anı görüldü.

Feci kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

