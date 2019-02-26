Mersin Emek ve Demokrasi Platformu'ndan adaylık tepkisi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN Emek ve Demokrasi Platformu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile HDP Akdeniz Belediye Başkan Adayı Aleddin Erdoğan'ın aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya geldi. Platform Dönem Sözcüsü ve Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, seçim dönemine girilmesi nedeni ile antidemokratik karar ve uygulamaların yaşandığını ileri sürerek, "Bizler Emek ve Demokrasi Platformu olarak, Burhanettin Kocamaz'ın evraklarının İlçe Seçim Kurulu'na geç verilmesini de, Demokrat Parti'den adaylığının İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmesini de, seçim olağan akışı içerisinde bir olaydan ziyade, derin ilişkilerin seçim müdahalesi ve seçime girmeden sonuçların ayarlanma telaşı olarak görüyoruz. YSK'nin bu durumu görerek demokratik bir karar alması gerektiğine dair umudumuzu halen koruyoruz" dedi.

HDP'NİN ADAYI DA SEÇİME GİREMİYOR

Antmen, devamında antidemokratik uygulamadan HDP Akdeniz Belediye Başkan adayı Aleddin Erdoğan'ın da nasibini aldığını söyleyerek, "Aleddin Erdoğan'ın, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında almış olduğu 6 bin TL para cezası gerekçe gösterilerek İlçe Seçim Kurulu tarafından adaylığı reddedilmiştir. Oysa Mersin 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan başvuru üzerine 'TCK'nın 53'ncü maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması yönünde bir kararın mevcut olmadığı, bu nedenle de yasaklanmış haklarının mevcut olmadığı anlaşılmakta, bu nedenle de talep hakkında karar verilmesine yer olmadığı' şeklinde kararla Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir engel olmadığını belirtmiştir. Mahkemenin bu kararı gereği İl Seçim Kurulu acilen toplanarak bu antidemokratik uygulamaya son vermelidir. Aksi takdirde seçimler üzerine bir gölge daha düşmesi kaçınılmazdır" diye konuştu.

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