Mersin polisinden sokağa çıkamayan vatandaşlara konser

Tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgını dolayısıyla hafta sonu Mersin'in de içinde bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sadece işi dolayısıyla çıkmak zorunda olan vatandaşlar kapsam dışında bırakılırken, başka kimsenin dışarıya çıkmasına izin verilmedi. Özellikle uzun süredir sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ile 20 yaş altındaki vatandaşlar için de kurumlar çeşitli organizasyonlar yaparak moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalışıyor. Bu kapsamda Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de 'evde kal' kampanyası kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir sitede moral ve motivasyonu sağlamak amacıyla sokak sanatçılarının katılımıyla konser düzenledi.

"EVLERİNİZDE ÇOK SIKILDIĞINIZIN FARKINDAYIZ AMA BUGÜNLERDE GEÇECEK"

Konser öncesi konuşan bir kadın polis, "Sevgili Mersinliler. Bugün burada Mersin İl Emniyet Müdürlüğü olarak bulunmaktayız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Evlerinizde çok sıkıldığınızın farkındayız ama bugünlerde geçecek. Önemli olan bu süreci sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmemizdir. Bugünde buraya gelerek sizlerle beraber, eğlenceli vakit geçirmek istiyoruz. Umarım hep beraber çok eğleniriz, çok güzel vakit geçiririz. Şimdi eğlence zamanı" ifadelerini kullandı.

Polisleri ve sanatçıları karşısında gören vatandaşlar önce şaşırdı, ardından çalan müzik eşliğinde balkonlarında oynadılar. Yaklaşık 1 saat süren konserde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşların mutlulukları gözlerinden okundu.

(İHA)

