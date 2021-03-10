Mervenur Polat cinayetinde çok acı detay! Ağabeyi böyle teşhis etmiş

Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik, fiziki takip ve dinleme sonucunda 7 Mart’ta Cüneyt Akyol polis tarafından gözaltına alındı. Akyol sorgusunda, Mervenur Polat’ın cesedinin yerini söyledi. Akyol’un yer göstermesiyle geçen pazar günü Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında cesedi bulundu.

CESEDİNİ DÖVMELERDEN TEŞHİS ETTİ

Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, cesedi kısmen çürüyen kız kardeşini parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle ‘Merve’si silinmiş sadece ‘Nur’u kalan dövmelerden teşhis etti.

Polis olayla ilgili Cüneyt Akyol’un ardından F.T., İ.H.Ş., A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Bu sabah saatlerinde ise Z.U. adlı kadın gözaltına alındı.