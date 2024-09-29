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'Mesaj mı veriyordu?' Narin cinayetinde muhabir Ferit Demir amca Salim Güran'la ilgili o gözlemini anlattı 'Belinden hiç indirmedi'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
29.09.2024 08:01
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Tüm Türkiye, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'e ağlamıştı. Herkes Narin cinayetinin aydınlanmasını beklerken 'Narin'i kim, neden öldürdü?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Narin'in kayıp olarak arandığı süreçte yaptığı yayınlarla dikkat çeken Halk TV muhabiri Ferit Demir, sosyal medya hesabından, tutuklu bulunan amca Salim Güran'la ilgili bir gözlemini anlattı. Demir paylaşımında "Konuşan olursa gereğini yaparım mesajı mı veriyordu?" dedi.

Türkiye, önce günlerce kayıp olarak aranan, 19 gün sonra da cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin'e ağladı. Narin cinayeti gündemin en çok konuşulan konusu olurken herkes Narin'i kim ya da kimlerin ve neden öldürdüğünün aydınlatılmasını bekliyor. Narin cinayetine dair çok sayıda farklı senaryo konuşulurken ailesinden pek çok kişi de tutuklanmıştı. Bu tutuklamalardan en çok dikkat çekenlerden bir tanesi de amca Salim Güran olmuştu. Narin'in kayıp olarak arandığı süreçte bölgeden yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken Halk TV muhabiri Ferit Demir, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla amca Salim Güran ile ilgili bir gözlemini anlatıp bazı sorular sordu. İşte Demir'in dikkat çeken o paylaşımı...

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"RUHSATLI SİLAHINI HERKESİN GÖRECEĞİ ŞEKİLDE BELİNDEN HİÇ İNDİRMEDİ"

Ferit Demir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Narin'in canice katledilmesi soruşturmasında 1 numaralı zanlı olan amca Salim Güran ile ilgili bir gözlemimi anlatıp bir kaç soru soracağım. Tabii ki cevap alamayacağımı da biliyorum. Narin kaybolduktan sonra köyde uzunca bir süre kalıp yayınlar yaptım. Salim Güran gözaltına alındığı güne ruhsatlı silahını herkesin göreceği şekilde belinden hiç indirmedi. Hatta vali ve Jandarma komutanı köye gelirken bile onların bulunduğu alana hep silahlı olarak gitti.

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"KONUŞAN OLURSA GEREĞİNİ YAPARIM MESAJI MI VERİYORDU?"

Şimdi soralım;

Köyde onlarca jandarma varken Salim Güran ortalıkta silah ile neden dolaştı?
Salim Güran köy içinde silahı özellikle görünür şekilde dolaşırken kime ne mesaj verdi ?
Salim Güran silahı belinde özellikle hep görünür şekilde neden dolaşıyordu?
Aynı zamanda köy muhtarı olan Salim Güran Valinin yanına silahla gidecek kadar saldırı tehlikesi altında mıydı?
Salim Güran'ın köy içinde onlarca asker varken silahı görünür şekilde dolaşarak konuşan olursa gereğini yaparım mesajı mı veriyordu?
Bu sorulara kimse cevap vermez ama ben yine de sordum..."

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cinayet Diyarbakır kayıp Narin Güran Narin Salim Güran
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