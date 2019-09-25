Metabolizma hakkında bilmeniz gereken 4 önemli nokta

Metabolizma oldukça karmaşık bir sistemdir. Vücudun kalorileri ne kadar hızlı ve verimli bir şekilde yaktığını ve günlük alınması gereken kalori miktarını belirlemektedir. Metabolizma hızının ölçüldüğü pek çok formül ve teknik bulunmaktadır. Metabolizmanın olumlu ya da olumsuz etkilendiği bir çok faktör de bulunmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında günümüzde metabolizma hızını ölçen güvenilir yöntem olarak biyoelektrik empedans analizi yöntemi ya da indirekt kalorimetre kabı kullanılmaktadır. Genellikle günlük hayatta kullanmak yerine bilimsel çalışmalarda bu yöntemler kullanılsa da vücut analiz cihazlarının ölçtüğü değerleri biz diyetisyenler sizlere tahmini değer olarak sunabilmekteyiz. Metabolizma konusunda ki önemli bir noktayı hatırlatmadan geçmemek gerekir. Dinlenme metabolik hızımıza direkt olarak etki edemeyiz. Sadece oturduğumuzda, herhangi bir aktivite durumunda değilken, vücudumuzun kasları ve iç organları ile birlikte harcadığı enerji miktarını gösteren değer dinlenme metabolik hızımızdır. Minimum aktivite ile birlikte günlük metabolizma hızımızın yaklaşık %60-75’ini oluşturur ve buna müdahale etmek oldukça güçtür.

Enerji metabolizmasının %20-25’i kadarı günlük aktiviteler yani yürüme, koşma, egzersiz yapma gibi durumlara harcanan enerjiyi belirlemektedir. Geriye kalan kısım olarak belirlenen %lik ise besinlerin termik enerjisi ile ilgili olup tamamen tükettiklerimiz ile ilgilidir. Bu durumda dinlenme metabolik hızımıza etki edemesek de %35-40 gibi bir oranla diyet ve egzersizi düzenleyerek metabolizmayı olumlu yönlendirebiliriz. Kas kütlenizi arttırmaya, yağ kütlenizi azaltmaya odaklanın Bir kg kas 7-10 kalori enerji harcarken 1 kg yağ 2-3 kalori enerji harcamaktadır. Bu durum pek çok faktörden etkilense de total vücut kompozisyonunda kaslı bireyler her zaman daha fazla kalori harcamakta dolayısıyla metabolizma hızlarını arttırmaktadırlar. Vücut yağlandıkça metabolizma hızı düşmektedir. Aynı durum yaşlandıkça da görülebilmektedir. Yaşlandıkça azalan metabolizma hızının nedenlerinden birisi de kas kütlesinin yaşlandıkça azalmasıdır.

Bu durum göz önüne alındığında hayat boyu düzenli egzersiz yapmak kas kütlenizi korumaya yardımcı olmakta, metabolizma hızınıza destek olmaktadır.