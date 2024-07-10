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Metadata nedir? Metadata ne işe yarar?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
09.07.2024 20:28
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Dijital teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve yenilikler sayesinde interneti kullanmak daha verimli bir hâle gelmiştir. İnterneti kullanan kişiler için doğru verilere ulaşım sağlamak ve yüksek kalitede hizmet almak en önemli konulardan biridir. Verilerin daha kolay bir dilde anlaşılmasını ve tanımlanmasını sağlayan pek çok veri çeşidi bulunmaktadır. Metadata verisi de bu verilerden biridir. Peki, metadata nedir ve ne işe yarar?

Metadata nedir? Metadata ne işe yarar?

İnterneti kullanan ve internet tarayıcıları üzerinden araştırma yapan kişilerin en kolay ve en hızlı şekilde istedikleri bilgilere ulaşması son derece önemli bir konudur. İnternet üzerinden arama yapılan bilgilere ulaşmada etkin rolü olan birçok farklı unsur vardır. Bu unsurlardan biri de metadata verileridir. Bu noktada metadata ne demek konusu karşımıza gelebilmektedir. Metadata, internet ortamında kullanıcılara sunulan verilerin tanımlanmasında büyük bir rol oynamaktadır.

Metadata nedir?

Herhangi bir verinin ya da kaynağın özellikleriyle alakalı bilgiler sunan datalar, metadata olarak ifade edilmektedir. Metaveri olarak da isimlendirilen bu datalar, internet ortamında araştırma yapan kullanıcılar için büyük bir öneme sahiptir. İnternet tarayıcısı üzerinden araştırılan verilerin kolay anlaşılabilir ve erişebilir olması son derece önemli bir konudur.

Metadata, internet sayfaları içerisine yerleştirilen etiketler, anahtar kelimelerle arama motorlarının daha verimli sonuçlar sunmasını sağlayan datalar olarak da tanımlanabilmektedir. Bu noktada metadata nedir örnek verecek olursak; en doğru örnek olarak arama motorları öne çıkmaktadır. Arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde bu arama motorları metadataları yani verileri saklamaktadır. Bu saklanan veriler sayesinde internet kullanıcıları farklı verilerin yer aldığı internet sayfalarına daha kolay erişim sağlar.

Metadata ne işe yarar?

Herhangi bir verinin ne zaman ya da kim tarafından üretildiği hususunda bilgileri içeren metaveriler, arama motoru optimizasyonu başta olmak üzere; mobil uygulamalar, dosya yönetimi gibi pek çok farklı alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bir kişi internet üzerinden sözcük yazarak herhangi bir konu hakkında araştırma yaptığında karşısına birden fazla kaynak çıkmaktadır. Bu kaynaklar metaveriler sayesinde kişilerin önüne gelmektedir. Bir internet sayfasının bünyesinde bulunan sayfalara ulaşım, bu veriler sayesinde gerçekleşmektedir.

Metaveriler özellikle SEO çalışmaları için büyük bir önem taşımaktadır. Web sitesine ziyaretçi çekmede ve trafiği artırmada metadataların büyük bir rolü vardır. Metaveriler internet kullanan kişilerin herhangi bir web sitesi ziyaretinde site içerisinde bulunan verileri daha hızlı bir şekilde anlamasını da sağlamaktadır.

Express
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