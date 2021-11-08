Metaverse endişesi! Korku evreni oluşturabilir

Mark Zuckerberg’in eski danışmanlarından Roger McNamee tarafından yapılan açıklamalara göre bu teknoloji distopya yaratacak. Böylece cesur yeni dünya ya da 1984 ikilemi arasında kalacağız. Kısacası umut dolu teknolojik bir devrim olmayacağı yönünde görüş bildiren eski danışman endişe yarattı.

"BÜYÜK BİR SKANDALA NEDEN OLABİLİR"

McNamee, Metarverse’ün kötü bir fikir olduğunu düşünüyor. Ancak onun burada asıl ifade etmek istediği Mark Zuckerberg faktörü. Facebook gibi bir şirketin mahremiyet ve kişisel verileri ihlal etmesi nedeniyle büyük bir skandala neden olacağını düşünüyor. Burada Mark Zuckerberg büyük bir rol oynayacak. Kendisi yeni teknolojinin ciddi sorunlar getireceğini düşünüyor.

Hatırlayacağınız üzere Facebook ilgili çok fazla mahremiyet davası açıldı. Birçok kişi verilerin başkaları ile paylaşılmasından rahatsız. Özellikle WhatsApp gibi platformlar üzerinden bile veri paylaşımının yapılacak olması Facebook markasının ismini karalıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı yeni teknolojinin büyük bir veri açığı ortaya çıkarma ihtimali var. Metaverse korku evreni yaratacak ve bunu mahremiyet ihlali üzerinden gerçekleştirecek.

Elbette herkes bu teknoloji ile ilgili bu kadar karamsar değil. Mesela Facebook şirketinin ürün geliştirme bölümü başkanı Chris Cox bu yeni teknolojinin son derece heyecan verici olduğunu söylüyor. Ayrıca eğlenceli bir dünyanın yaratılacağını düşünüyor.

Metaverse tüm toplumsal düzeni bozabilir

