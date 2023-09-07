Meteoroloji'den 11 il için sağanak yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat! Sel, fırtına ve dolu yağışı tehlikesi var…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11 İL İÇİN UYARI

Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Rize, Trabzon ve Uşak için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Balıkesir çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi ve Çanakkale'nin doğusunda, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN TEDBİR MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bugün akşam saatlerine kadar yurdun bazı kesimlerinde görülecek yağışlara ilişkin dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, "http://mgm.gov.tr" internet sitesi "Meteorolojinin Sesi Radyosu" sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yapılan hava durumu bilgilendirmelerini, vatandaşların dikkate almalarının elzem olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum."



