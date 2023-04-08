Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli olacak... İstanbul'da bugün hava nasıl? İşte son dakika 8-12 Nisan hava durumu

Bugün, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde hava nasıl? Meteoroloji, merakla beklenen son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Ayrıca Meteoroloji 5 il için sarı kodlu uyarı yaparken kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. İşte il il hava durumu tahminleri...

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Doğu anadolunun kuzey doğusunda sabah kar öğlen karla karışık yağmur, Akşam Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde çevreleri yağmurlu diğer yerler parçalı bulutlu. Sıcaklık 2-3 derece artacak. İstanbul parçalı bulutlu 15 C." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece aratacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van için sarı kodlu uyarı yaptı.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Göller Yöresi ile Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz, Amasya, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri hafif yağmurlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Muş ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

IĞDIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

8 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

9 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

10 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

11 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

12 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ