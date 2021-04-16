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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (16 Nisan yurtta hava durumu)

16.04.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Nisan verilerine göre Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (16 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

16 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ADANA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

BOLU °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

IĞDIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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meteoroloji yağmur İstanbul

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