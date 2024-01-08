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Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul için riskli saatlere dikkat! 16 il için sarı kodlu uyarı; sel ve çığ tehlikesi...

08.01.2024 08:07 | Son Güncelleme:
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Ülke genelinde yağışlar günden güne artıp kuvvetleniyor. Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı geldi. Ege'nin kıyısında, Antalya ve Ankara'da ve daha birçok ilde sel riski bulunuyor. Ayrıca çığ uyarısı da yapıldı. Genel Müdürlük İstanbul'a da ayrı bir parantez açarken yarın gece saatlerini işaret ederek riskleri bir bir sıraladı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 8 Ocak Pazartesi hava durumu detayları...

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul için riskli saatlere dikkat! 16 il için sarı kodlu uyarı; sel ve çığ tehlikesi...

Soğuk ve yağışlı havalar her geçen gün etkisini daha fazla hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları da sıcaklıkların düşüp yağışların artacağı yönünde. İstanbul için yarın gece ulaşımda aksamalara neden olabilecek bir tablo bekleniyor. Bir de 16 il için sarı kodlu uyarı geldi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE KIYISI, ANKARA, ANTALYA... SEL VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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SICAKLIKLAR MARMARA'DA DÜŞÜYOR

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı tahmin bekleniyor.

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İSTANBUL'DA KUVVETLİ RÜZGARA DÜKKAT

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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16 İL İÇİN AYRICA UYARI GELDİ

Şu iller için ise sarı kodlu uyarı yapıldı:

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak.

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SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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hava durumu meteoroloji yağmur sağanak
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