Meteoroloji uyarmıştı! Düzce'de sel felaketi: Evler boşaltılıyor

Edinilen bilgiye göre, Düzce’de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağış Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili oldu.

DERELERDE TAŞKINLAR MEYDANA GELDİ

Yağmur nedeniyle ilçelerde sokaklar göle dönerken, derelerde taşkınlar meydana geldi. Çok sayıda evin su bastığı bölgelere AFAD, 112 Acil, itfaiye, UMKE ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

EVLER BOŞALTILDI

Taşkınların fazla olduğu bölgelerde derelere yakın olan evler ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Yağışın devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı belirtilirken metrekareye 51-100 kilogram arası yağış beklendiği belirtilmişti. Bu bölgelere ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapılmıştı.



