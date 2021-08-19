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Meteorolojiden sel ve heyelan uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

19.08.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan açıklamada kuvvetli yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Meteorolojiden sel ve heyelan uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Sakarya ili çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

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SEL, SU BASKINI VE HEYELAN UYARISI

Kuvvetli yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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