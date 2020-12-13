Meteroloji'den hava durumu tahminleri! İstanbul için yağış uyarısı geldi

Hava durumuyla ilgili yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak.

Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale ile Balıkesir’in batı, Antalya ve Burdur’un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m), Güney Ege kıyıları ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m) olması bekleniyor.

BUZLANMAYA DİKKAT!

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.