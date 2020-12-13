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Meteroloji'den hava durumu tahminleri! İstanbul için yağış uyarısı geldi

13.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Meteroloji'den hava durumu tahminleri! İstanbul için yağış uyarısı geldi

Son dakika haberine gör Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da bugün sağanak yağış bekleniyor.

Hava durumuyla ilgili yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak.

Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale ile Balıkesir’in batı, Antalya ve Burdur’un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m), Güney Ege kıyıları ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m) olması bekleniyor.

BUZLANMAYA DİKKAT!

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısıMeteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege’de yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
İzmir: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18
Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli, il merkezi ile batı ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Samsun: Çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18
Erzurum: Çok bulutlu 4
Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

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