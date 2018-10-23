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Metro seferlerinde aksama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:13 | Son Güncelleme

YENİKAPI-  Gayrettepe arası metro seferleri gecikmeli olarak yapılıyor.

Metro seferlerinde aksama

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) YENİKAPI- Gayrettepe arası metro seferleri gecikmeli olarak yapılıyor. İBB'den yapılan açıklamada seferlerin enerji dalgalanmaları sebebiyle aksadığı ifade edildi. Açıklamada, "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattında enerji dalgalanması nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

(FOTOĞRAF)

Metro seferlerinde aksamaMetro seferlerinde aksamaMetro seferlerinde aksama

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