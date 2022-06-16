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Metroda 3 kızı taciz edip 'Sizi bıçaklarım' diye tehdit etmişti! İğrenç olayda yeni gelişme: Sınır dışı ediliyor

16.06.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da dün meydana gelen iğrenç olayda yeni bir gelişme yaşandı. Metroda üç kızı taciz eden, uyardıktan sonra yoluna devam eden kızları bu kez bıçaklama tehdidinde bulunan Suriye uyruklu Murad Raşo (21), özür dileyip pişman olduğunu ifade etti. Raşo sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Öte yandan Raşo'nun taciz ettiği kızlardan Yelda Arslan (25), sosyal medya hesabından olayla ilgili "Kalabalık olmasa belki söylediğini uygulayacaktı. Ölsek bile hiçbir şey olmuyor" dedi.

Metroda 3 kızı taciz edip 'Sizi bıçaklarım' diye tehdit etmişti! İğrenç olayda yeni gelişme: Sınır dışı ediliyor

Dünkü olayda Suriye uyruklu Murad Raşo adlı 21 yaşındaki kişi, metroda Yelda Arslan (25) ile yanındaki arkadaşı ve kardeşini eliyle taciz etti. Üç kızı taciz eden Murad Raşo'yu uyarıp uzaklaşmak isteyen kızları bu kez 'Sizi bıçaklarım' diyerek tehdit etti. Arslan'ın çığlık atması üzerine yakalanan Murad Raşo gözaltına alındı. Olayın ardından pişman olduğunu dile getiren Raşo'nun sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

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"SİZİ BIÇAKLARIM"

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Nilüfer ilçesi, Ataevler metroda meydana geldi. İddiaya göre, metrodan kız kardeşi ve kız arkadaşıyla birlikte çıkan Yelda Arslan’ın yanına gelen Suriyeli Murad Raşo, elle kızları taciz etmeye çalıştı. Durumdan rahatsız olan Arslan, şüpheliyi uyararak yoluna devam etmek istedi. Bunun üzerine Yelda Arslan’ın yanına gelen Raşo belindeki bıçağı gösterip, ‘Sizi bıçaklarım’ diyerek tehdit etti. Arslan, çığlık atarak yardım istedi.

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TACİZCİ PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Metro istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yelda Arslan durumu polis ekiplerine bildirdi ve cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi. Arslan kendisinden özür dileyen tacizciye tepki göstererek şikayetçi olacağını belirtti. Polise teslim edilen Murad Raşo, ifadesinde pişman olduğunu söyledi. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Murad Raşo, sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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“ÖLSEK BİLE HİÇBİR ŞEY OLMUYOR”

Yaşadığı olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Yelda Arslan şunları söyledi:

"Bıçak var deyip cebini gösterdi, 'Sizi bıçaklarım' dedi. Etraf kalabalık olmasa belki söylediğini uygulayacaktı, bilemeyiz. İlla ölmemiz mi gerekiyor demeyeceğim, ölsek bile hiçbir şey olmuyor. Bu düzenden nefret ediyorum, bunlara bu yüzü verenlerden nefret ediyorum, ben özgürce yaşamak istiyorum."

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Bursa'da iğrenç olay! Tacizcisini sosyal medyadan ifşa etti: Cinnet geçirmek üzereyim, elim ayağım titriyor sinirdenBursa'da iğrenç olay! Tacizcisini sosyal medyadan ifşa etti: Cinnet geçirmek üzereyim, elim ayağım titriyor sinirden

(DHA)

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