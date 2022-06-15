Bursa'da iğrenç olay! Tacizcisini sosyal medyadan ifşa etti: Cinnet geçirmek üzereyim, elim ayağım titriyor sinirden

İğrenç olay, Bursa'da yaşandı. Suriye uyruklu olduğu iddia edilen bir kişi metro istasyonunda bir kadını taciz etti. Tacize uğrayan kadın, sosyal medya hesabından tacizcisinin görüntüsünü paylaşırken tacizci gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tacize uğrayan kadın "Bugün Bursa Ataevler Metro İstasyonunda bu gördüğünüz Suriye uyruklu kişi taciz etmekle kalmayıp üstüne dibime kadar girip beni ve yanımdaki 2 kız kardeşimi bıçakla tehdit etti. Cinnet geçirmek üzereyim, elim ayağım titriyor sinirden" dedi.

"BU RAHATLIĞI NEREDEN ALIYOR BUNLAR?"

Bursa'da Ataevler Metro İstasyonu'nda tacize uğrayan kadın sosyal medya hesabından tacizcisinin görüntüsünü paylaştı.Yelda Arslan isimli kadın paylaşımında, "Bugün Bursa Ataevler Metro İstasyonunda bu gördüğünüz Suriye uyruklu kişi taciz etmekle kalmayıp üstüne dibime kadar girip beni ve yanımdaki 2 kız kardeşimi bıçakla tehdit etti. Cinnet geçirmek üzereyim, elim ayağım titriyor sinirden. Bu rahatlığı nereden alıyor bunlar?" ifadelerini kullandı.

"BUNLARA BU YÜZÜ VERENLERDEN NEFRET EDİYORUM"

"Yan banka oturup garip hareketler sergileyip taciz eden bu şerefsizi önüne dön diye uyardık, bundan cesaret bulacak olmalı ki dibimize kadar gelip yarım yamalak Türkçesiyle tehdit etmeye başladı" diyen Yelda Arslan, "Bıçak var deyip cebini gösterdi, sizi bıçaklarım dedi. Etraf kalabalık olmasa belki söylediğini uygulayacaktı bilemeyiz. İlla ölmemiz mi gerekiyor demeyeceğim ölsek bile hiç bir şey olmuyor. Bu düzenden nefret ediyorum, bunlara bu yüzü verenlerden nefret ediyorum, ben özgürce yaşamak istiyorum." dedi.

"KİMLİĞİ YOK, KAYDI YOK, KAÇAK"

Karakoldan bildiriyorum diyen Yelda Arslan, "Şahsın kimliği yok, kaydı yok, kaçak. Yani beni bıçaklayıp kaçsa bulunması çok zor. Şaşırdık mı. Hayır" diye yazdı.

