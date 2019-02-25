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Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 07:58 | Son Güncelleme

Bursa’da 2 katlı metruk bir binada meydana gelen yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri, yanan evin çatısından düşen parçalar nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Yangın sabaha karşı 05:10 sularında meydana gelirken Bursa merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Ahmet Dai Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bina tamamen yandı. Edinilen bilgilere göre uzun süredir boş bulunan metruk binada henüz yangının neden çıktığı belirlenemedi. Mahalle sakinleri binanın 5-10 yıldır boş olduğunu fakat geceleri kimliği belirsiz kişilerin binaya girip kaldıkları söylendi.

Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesinden 3 adet itfaiye aracı müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yanan evin çatısından kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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Bursa yangın

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