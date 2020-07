Mezuniyet töreninin yıldızı olun! Mezuniyet için saç modelleri

Maşa, hem saçın kolayca şekil almasını sağlayan bir işlemdir hem de maşayla şekillendirilen saç her ortama uyum sağlar. Maşa işlemine başlamadan önce saçınızı iyice temizlemelisiniz. Son durulama suyunun soğuk olması buklelerin daha canlı görünmesini sağlar.

Balerin topuz modeli elegan, klasik ve aynı zamanda şık görünmek için birebir. Her yaştan kadına yakışan bu model sayesinde modern kimliğinizi korurken makyajınızı da ortaya çıkarabilirsiniz.

Öncelikle saçınızı güzelce tarayın. Eğer saçınız düz değilse fön çekebilirsiniz.

Taradıktan sonra saçınızı istediğiniz yükseklikten at kuyruğu şeklinde lastikle bağlayın. İsterseniz ense hizasında da bağlayabilirsiniz.

At kuyruğuna donut tokasını geçirin.

Saçınızı donut tokanın etrafına sarın. Ancak sararken donut tokanın hiçbir yerden görünmemesine dikkat edin.

Sardıktan sonra tel tokalar ile topuzu tutturun.

İsterseniz sımsıkı ve kakülsüz bırakabilirsiniz.

Sımsıkı olması ve hiçbir yerinden saç çıkmaması için bir diş fırçasına saç spreyi sıkın ve alın hizanız ile şakak çevrenizden çıkan ufak telleri tarayın.

Ancak saçınızın kenarlardan çıkmasından hoşlanıyorsanız perçem bırakabilirsiniz.

7. Sade topuz

Sade topuz, en az uğraşla güzel görünmek isteyen havalı kadınların bir numaralı tercihidir.

Saçınızı taradıktan sonra tepede topuz yapın.

Ardından kenarlardan hafifçe saç çıkartarak salaş topuz görünümü elde edebilirsiniz.

8. At kuyruğu

Her türlü ortama uyum sağlayan at kuyruğu modelleri aynı zamanda her tip saç yapısına kolaylıkla uygulanabilir.

Saçınızı dümdüz fönleyin.

Düz saçınızı geriye doğru tarayarak tepede sımsıkı bağlayın.

Bağladığınız kısımdan bir küçük tutam saçı ayırın. Ayırdığınız saçı tokanızın etrafına sarın. Yüzünüzün kenarlarından saç çıkmasını engellemek için sprey sıkmayı unutmayın.

9. Burgulu at kuyruğu

At kuyruğu şeklinde topladığınız saçınıza farklılık katmak isterseniz saçınızın uç kısmını bükerek sıra dışı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Saçınızı tepeden at kuyruğu şeklinde bağlayın.

Bir tutum saçı tokanın etrafında dolandırın. Arta kalan saçı ikiye bölün.

Birinci parçayı uçlara kadar bükün. İkinci parçayı da aynı şekilde büktükten sonra iki parçayı ikili örgü şeklide birleştirin.

Birleştirdiğiniz uca toka takın.

Tokanın görünmesini istemiyorsanız uçlardan biraz saçı tokanın etrafına dolayabilirsiz.

10. Ense topuzu

Özel günlerinde klasik görünümden vazgeçmek istemeyenler ilk tercihlerinden biri de ense topuzu. Özellikle saçınızın ışıltısını ön plana çıkarmak istiyorsanız bu modelden ilham alabilirsiniz.

Saçınıza alt kısımda topuz yapın.

İsterseniz aralardan ince tutamlar çıkararak daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Dalgalı Mezuniyet Saç Modelleri

1. Dalgalı ve dolgun

Açık saç modelleri özellikle sade elbiselerle uyum sağlar. Kullanılan aksesuarlar ise sade modelleri daha zarif gösterir.

Saçınızı tutamlar halinde ayırın ve kalın bir maşa ile maşalayın ya da fön çekin.

Tüm saçı maşaladıktan sonra başınızı öne doğru eğerek ellerinizle buklelerin arasını açın.

Saçınızın altlarına krepe yaparak dolgun görünüm kazandırabilirsiniz.

2. Kıvırcık dağınık saç

Kıvır kıvır bir saç modeliyle mezuniyet balosuna gitmek, ilginin daima sizde olmasını sağlar. Özellikle mini elbiselere kıvırcık saç çok yakışır.

Saçınızı tutam tutam ayırın.

Elinize bir kalem alın.

Saçınızı kaleme maşa yapar gibi sarın.

Saç düzleştiriciyi sardığınız yerlerin üstüne birkaç saniye bastırın.

Tüm saçınızı tek tek kaleme sarın ve üzerine düzleştirici ile bastırın.

Bu işlemin ardından saçınızı kabartabilir ya da krepe yapabilirsiniz.

3. Su dalgası

Doğal ve sade saç modellerini seviyorsanız su dalgası sizin tarzınız olabilir. Yapımı oldukça basit olan su dalgası modeli özellikle orta ve uzun boylu kadınlara çok yakışır.

Saçınızı nemliyken iki tarafa örün.

Isıdan koruyucu bir sprey sıkın.

Örgünüzün üstünden bastıra bastıra saç düzleştiricisi ile bir süre bekleterek geçin.

Saçınız kuruduktan sonra örgülerinizi açın.

4. Yandan fönlü saç

Saçınızı özellikle açık bir şekilde kullanmak ve aynı zamanda seksi görünmek istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz.