HABER

MHP'de flaş görevden alma kararı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2018 14:40 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasıyla Bilecik İl Başkanlığına gönderilen yazıyla Söğüt ve Bozüyük ilçe yönetimini feshedildi.

MHP'de flaş görevden alma kararı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın imzasıyla gönderilen yazıyla Söğüt ve Bozüyük ilçe yönetimini feshedildi. Yazıda, "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre; Bilecik ili Söğüt ve Bozüyük ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan, il ve merkez ilçe başkanının Bozüyük İlçe Teşkilatını oluşturduğu, bugün ise Söğüt'e giderek bir yapılanma yapacağı öğrenildi.

İHA

PARTNERMetroya böyle bininceMetroya böyle binince
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi! Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli Bilecik Söğüt bozöyük

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mustafa Sarıgül hakkında bomba kulis! Şişli adaylığı reddedildi ama...

Mustafa Sarıgül hakkında bomba kulis! Şişli adaylığı reddedildi ama...

AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!

AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!

Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi!

Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!

AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.