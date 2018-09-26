MHP'de flaş görevden alma kararı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın imzasıyla gönderilen yazıyla Söğüt ve Bozüyük ilçe yönetimini feshedildi. Yazıda, "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre; Bilecik ili Söğüt ve Bozüyük ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir" denildi.
Öte yandan, il ve merkez ilçe başkanının Bozüyük İlçe Teşkilatını oluşturduğu, bugün ise Söğüt'e giderek bir yapılanma yapacağı öğrenildi.
İHA
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