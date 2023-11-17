MHP'den seçime doğru büyük çıkış: Karar alındı! AK Partili isimler için kullandığı sözler dikkat çekti

Yaklaşık 4 ay kalan seçime doğru MHP'den önemli bir çıkış geldi. Zonguldak kapsamında Cumhur İttifakı iş birliğine yönelik flaş bir gelişme yaşandı.

"CUMHUR İTTİFAKI RUHUNU YARALIYORLAR"

Haber Hayat gazetesinin paylaştığı açıklamaya göre; MHP Zonguldak İl Başkanı Mustafa Öztürk alınan kararı şu sözlerle duyurdu:

“Her platformda ve her ortamda AK Parti olarak ilimizdeki 25 belediyenin 25'ine de talip olduklarını beyan eden AK Parti İl Başkanı ve milletvekillerimiz maalesef Cumhur İttifakı ruhuna aykırı hareket edip, yaralamaktadırlar.

Bilge Liderimiz Sn Devlet Bahçeli Bey’in emir ve talimatlarıyla, şu ana kadar bizler hep Cumhur İttifakı’nın yanında olduk. 15/11/2023 tarihi itibariyle yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn. Sadir Durmaz Bey ile yapmış olduğumuz istişare sonucunda, Zonguldak ilindeki 25 belediyenin 25'ine de talip olduğumuz açıklıyorum. Zaten yaklaşık 3 aydır ev ev, sokak sokak yerel yönetimler seçimi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Aday adaylarımızla her belediyede varlığımızı farkedilir bir şekilde göstereceğiz. Bundan hiçbir gönüldaşımızın şüphesi olmasın. Zonguldak’ımız için en hayırlı olanın gerçekleşmesini diliyorum.”





