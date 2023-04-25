MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ABD Başkanı Biden'a sert tepki! "Türk milleti nezdinde hükümsüzdür"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşan Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkenin ve milletin birliğine, insanların huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini dileyen Bahçeli, alanda bulunan vatandaşlara ve toplantıyı tertip edenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiği 16 Nisan 2017 halk oylaması öncesi iç ve dış ihanet cephesinin eş zamanlı provokasyonlarının hız ve yaygınlık kazandığını söyleyen Bahçeli, "Çünkü Türk milletinin tarihiyle, kimliğiyle, sosyolojisiyle ve kültürüyle müzahir bir yönetim reformunun gündeme alınması yerli ve yabancı odakları çılgına çevirmişti. Nitekim koro halinde saldırıya geçmişlerdi." diye konuştu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin doğruluş müjdesi olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle ülkemizdeki siyasi muhalefet dış bağlantılı siparişiyle yeni hükümet sistemini karalamak için her çirkinlikten medet umdu. Devamlı çamur attılar, ağızlarından bir kez de olsa hayır çıkmadı. Milli ve isabetli bir değerlendirme duyulmadı." ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ FETÖ DARBE GİRİŞİMİNİN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER"

Muhalefetin hükümet sistemiyle rejimi birbirine karıştırdığını savunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şahsın rejimi dediler, bir yalana bin yalan kattılar. 'Diktatörlük var' dediler, şayet böyle olsaydı nasıl bu kadar pervasız ve hayasız olabileceklerini, ulu orta nasıl bu kadar kolay hakaret edebileceklerini hiç hesaba katmadılar. Milletimizin iradesine kilit vurmayı denediler. 15Temmuz FETÖ darbe girişiminin intikamını almak için kuyruğa girdiler. Türkiye'nin, cumhuriyet tarihinin üçüncü evresine kazasız, kansız ve sorunsuz geçmesine tahammül edemediler. Milletimizin tercihini reddetmeyi göze aldılar. Sonra dönüp, yüzsüzce demokrasiden bahsettiler. Melez ve meçhul bir özgürlük yaygarası kopardılar. Asıl demokrasi kaçkını, gerçek demokrasi muhalifi olduklarını bir türlü idrak edemediler."

"BU MUHALEFET DEMOKRASİYE MESAFELİDİR"

Bahçeli, Türkiye'nin öncelikli ve çözülmesi gereken sorununun siyasi muhalefet sorunu olduğunu dile getirerek, "Bu muhalefet demokrasiye mesafelidir. Bu muhalefet milli ve yerli duruşa karşıdır. Bu muhalefet Türkiye'nin aleyhinedir. İktidara değil, ülkemize muhalefet etmenin her gelişmeyi karalamanın, her güzel hizmeti kötülemenin üzerinde yaşadığı vatanı kundaklamaya teşebbüs etmenin adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur." şeklinde konuştu.

Zilletin alçalma, aşağılanmak ve küçülmek anlamına geldiğini belirten Bahçeli, "Türkiye zillete müstahak değildir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde zillete düşmemiştir. Niğde'yi zillete çekmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz karşımızdaki muhalefet yapısına zillet demeyelim de ne diyelim? Bunları daha nasıl tarif edelim?" dedi.

"KILIÇDAROĞLU BOŞUNA UĞRAŞMASIN"

Alanda bulunanlara 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazır olup olmadığını soran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine hazır mısınız? Vakit geldiğinde sandığa gidecek misiniz? Türk milletini zilletin anaforuna düşürmeyi hedefleyenleri elinizin tersiyle itecek misiniz? Bunları yaparken Milliyetçi Hareket Partisi'nin Niğde milletvekili adaylarını seçerek Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Sözünüz söz mü? Kararınız kesin mi? Niğde bu kanaatteyse Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın. Boş yere sağda solda yalan mesaisine girmesin. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye iradesi 14 Mayıs'ta vatana ve milli namusa sahip çıkacaktır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz, hepimiz Türk milletiyiz."

"BİZİM GİDECEK BAŞKA YURDUMUZ YOKTUR"

Bahçeli, muhatap oldukları her müşkülat ve katlandıkları her müessif olayın daha huzurlu, daha güvenli bir geleceğin kefareti olduğunu söyledi.

Hangi felakete maruz kalsalar da muasır medeniyet iddiasından geri dönmeyeceklerini vurgulayan Bahçeli, "Depremin izlerini silip yeni yüzyılda yeni hayatı, yeni Türkiye'de hep birlikte kuracağız. Bizim gidecek bir başka yurdumuz yoktur. Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiş, ayak bastığı toprakların ruhuna vatan sedasını can pahasına üflemiştir." dedi.

Vatanın tek olduğunu ve adının Türk olduğunu ifade eden Bahçeli, "Binlerce yıldır millet tektir, adı Türk'tür. Bunun dışında her arayış, her yoklayış, her zorlayış maceradır, mefruştur." diye konuştu.

"CHP VE İYİ PARTİ TÜRK ASKERİNİN IRAK VE SURİYE'DEKİ VARLIĞINA KARŞIDIR"

Tarihin hiçbir döneminde Türk milletinin kuşatmaya eyvallah etmediğini, hiçbir saldırıya boyun eğmediğini dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Hamdolsun bugün de eğmiyoruz, bilinsin ki bundan sonra da yalnızca rükuda eğileceğiz. Dün müstevliler, manda ve himaye mübaşirleri, işbirlikçi müflisler, ihanet mültezimleri vardı. Bugün ise emperyalizmin piyonları, zillet içinde kıvranan acizler, küresel güçlerin kiralık katilleri olan terör örgütleri vardır. Dün işgalciler denize süpürülmüştü bugün ise teröristler bulundukları, görüldükleri her yerde gömülmektedir Türk'e kefen biçmeye cüret edenlerin sonu tarihin her döneminde hüsrandır, mağlubiyettir. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ile aynı yolu yürümesine Niğde nasıl tahammül edecektir. Teröristlerin peş peşe destek açıklamalarına Kılıçdaroğlu'nun veya partisinden bir yöneticinin çıkıp da itiraz ettiğini duydunuz mu? CHP ve İYİ Parti, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki varlığına karşıdır. Mavi vatandaki egemenlik mücadelemize karşıdır. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya baktıkları yer başkent Ankara değil, Washington, Brüksel, Londra'dır. Zillet ittifakı Türkiye'yi, ABD'nin sınır bekçisi NATO'nun da ileri karakolu yapmayı amaçlamaktadır. CHP ile İYİ Parti yönetimleri ortağı oldukları diğer partilerle beraber emperyalizmin tutsağıdır. CHP'ye oy veren vatandaşlarım bu zillete hayır demelidir. İYİ Parti'ye veya diğerlerine oy veren vatandaşlarım sahte milletseverlik pozlarına aldanmamalıdır. Muhalefetin terör sevdası zillettir. Muhalefetin yabancı hayranlığı rezalettir."

Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'nin Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadeden köksüz ve kimliksiz çıyanlarla el ele, kol kola ve yanak yanağa olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"HDP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'yla aynı çizgidedir. PKK, YPG ile aynı kundağa sarılan, Irak'ın Süleymaniye kentinde fitne ateşine odun atan Bafel Talabani, Kılıçdaroğlu'na umut bağlamıştır. Kılıçdaroğlu'na Niğde'den soruyorum, biraz haysiyeti, biraz izanı, biraz da ahlakı varsa cevap vermesini bekliyorum. HDP'ye ne vadettin? Hangi güvenceleri paylaştın? PKK'ya üzeri emperyalist mihraklarca ciro edilmiş hangi açık çekleri verdin? FETÖ'nün gönlünü nasıl aldın? Pensilvanya'yı nasıl ikna ettin? İmralı canisini 'serbest bırakacağız' dedin mi, demedin mi? 'Özerk yönetimlere oy vereceğiz' dedin mi demedin mi? Güney sınırlarımız boyunca planlanan terör devletine 'tamam' dedin mi demedin mi?"

Bahçeli, yaptığı konuşmada, terörist Murat Karayılan'ın "MHP'ye ve AK Parti'ye verilen her oy PKK'ya sıkılan mermidir" açıklamasına tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı'na verilen her oyun haine, düşmana, teröristlere doğrultulmuş namlu, hedefine sıkılmış mermi olduğunu belirten Bahçeli, "Bunların alayı Kılıçdaroğlu'nun arkasındadır. Terörist Duran Kalkan, 'CHP'ye ve İYİ Parti'ye her desteği vereceğiz' diyor. Verseniz ne yazar, vermeseniz ne çıkar, hepinizin hesap vereceği günler yakındır. CHP ve İYİ Parti'nin ittifak ortağı Yeşil Sol Parti'nin Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık, aynen şunları ileri sürmüştür, 'Biz üç-beş bakanlık pazarlığı peşinde değiliz. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz.' Biz 100 yıllık Cumhuriyeti, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na taşıyalım diyoruz, bunlar 'değiştireceğiz, kurcalayacağız ve kurutacağız' diyor." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bu rezil cürete Kılıçdaroğlu'ndan en küçük sitem gelmediğine, hiçbir CHP'li veya İYİ Partili yöneticiden kınama mesajının gündeme yansımadığına dikkati çekerek, bunların hepsinin aynı tornanın mamulü, zehirli, zillet ve ziyan içinde olduğunu vurguladı.

"14 MAYIS'TA CUMHURUN MUHTEŞEM ZAFERİNE HEP BİRLİKTE OMUZ VERECEĞİZ"

Türkiye'ye silah çeken, pusu kuran, sınır güvenliğini ihlal eden, mücavir bölgelerde nifak üreten, vatan topraklarına musallat olanların doğduklarına bin pişman edileceğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milli mücadele zaferle taçlanarak vatan düşmandan temizlenmiş ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmişti. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde bu defa da düşman imalatı olan terör belası, bölücülük illeti Türk milletinin makus talihi olmaktan kesinlikle çıkarılacak, bu kanlı döngüye son nokta koyulacaktır. Sözümüz söz olsun, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecektir. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar baki kalacaktır. Devlet ve milletiyle hep birlikte Türkiye olarak sonsuzluğun ufuk çizgisinde kutup yıldızı gibi parlamak kaderimiz olacaktır. Kim, hangi oyunu oynarsa oynasın, kim hangi tuzağı kurarsa kursun, ayrılmayacağız, ayrışmayacağız, aramızda ayrık otu barındırmayacağız, bihakkın saflarımızı sıkı tutacağız, hep birlikte Kızılelma'ya doğru koşacağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, yıktırmayacağız, mutlaka başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, teslim olmayacağız, tembellik göstermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. 14 Mayıs'ta cumhurun muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz."

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun sırtını yaslayıp ağzının içine baktığı ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları münasebetiyle Türk milletini suçlamaya, tarihi kötülemeye kalkıştığına işaret ederek, Biden'ın iftirasını reddettiğini ve tüm gücüyle kınadığını aktardı.

"BIDEN'IN TARİHİ GERÇEKLERE AYKIRI BEYANI TÜRK MİLLETİ NEZDİNDE HÜKÜMSÜZDÜR"

ABD Başkanı Biden'ın lobilerin oyuncağı, diasporanın esiri olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bizim sorunumuz ABD halkıyla değil, Beyaz Saray'a çöreklenmiş zulüm bekçileriyledir. Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle, katliamlarla ve neden olduğu insani felaketlerle dolu bir ülkenin harcı değildir, haddi değildir, hakkı değildir. Biden'ın tarihi gerçeklere aykırı beyanı Türk milleti nezdinde hükümsüzdür, yazılı açıklaması yalnızca kağıt parçasından ibarettir. Çünkü tarihimizin hiçbir döneminde mahcup olacağımız, hesabını vermekten kaçınacağımız, yüzümüzün kızaracağı, başımızı öne eğecek bir suça, bir trajediye, bir barbarlığa imza atmadık, böylesi bir yanlışın tarafı ve faili asla olmadık. Maalesef dünyada hukukun gücü değil, güçlünün hukuku hakimdir. Küresel vicdan enkazdadır. Küresel adalet çiğnenmiştir. Bize soykırım çamuru atan Biden ve zihniyeti, Vietnam'da, Kamboçya'da, Laos'ta, Hiroşima'da, Nagazaki'de soykırım tüneline soktukları milyonlarca masumun öncelikle hesabını vermeli, sonra yüzü olursa konuşmalıdır. Irak'ta bir milyon Müslüman'a, Afganistan'da 1,5 milyon mazluma kastettiklerini, ucu bucağı görülmeyen ölüm tarlaları açtıklarını, kadınlara tecavüz edip küçücük çocukları mezara soktuklarını kabul edecek ve bunun da bedelini ödeyecekleri günler bir gün gelecektir. Küresel emperyalizmin hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır ve bu hesap inşallah görülecektir."

"GAYEMİZ, CUMHUR İTTİFAKI'NIN TBMM'DE ÇOK GÜÇLÜ BİR TEMSİL İMKANINA KAVUŞMASIDIR"

Bahçeli, Sevk ve İskan Kanunu'yla her zaman gurur duyacaklarını bildirerek, "108 yıl önce alınan tehcir kararı doğru bir karardır, aynı şartlar bugün zuhur etse Milliyetçi Hareket Partisi dün ne yapıldıysa onu yapar, yaptığını da seve seve sahiplenirdi." dedi.

Türk ve Türkiye Yüzyılı'na milli birlik ve kardeşlik şuuruyla ulaşmanın azmi içinde olduklarına dikkati çeken Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi'ni, Türk milletinin karar anı, Türk tarihinin yol ağzı, Cumhuriyetin yeni yüzyılla demokratik sözleşmesi olarak değerlendiriyoruz. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı pazarlıksız, aracısız, hesapsız, hilafsız, hilesiz vatan türbedarı, Türk milletinin has bahçesidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birinci hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde de çok yüksek bir oy oranıyla seçilmesi, başarılı çalışmalarına ara vermeden devam etmesidir. İkinci hedefimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısıyla siyasal destek seviyesini en çoklaştırmak, yıllardır layık olduğumuz hakkımızı milli iradenin oluruyla almaktır. Nihai gayemiz, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çok güçlü bir temsil imkanına kavuşmasıdır. Bu kapsamda, Türkiye'mize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik, nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir anayasa kazandırabilmek için Cumhur İttifakı olarak TBMM'de nitelikli çoğunluğa ulaşmamız mecburiyet, parlak bir gelecek için de mükellefiyettir. Bunu birlikte yapacağız, elbette başaracağız."

Bahçeli, ekonomik teröristlere karşı ekmeğin, emeğin ve alın terinden, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın, bağımsız ve güçlü Türkiye'den, büyük Türk milletinden taraf olduklarına işaret etti.

Küresel komplolara karşı devletin safında olduklarını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biliniz ki, kararlılığınız dosta güven vermektedir. Haykırışlarınız düşmana korku salmaktadır. '2023 Lider Ülke Türkiye' ülkümüz gerçekleşecektir, elbette olacak, birlikte olacaktır. Ülkümüzle ülkemiz huzurlu ve refah dolu yarınlara kavuşacaktır, elbette olacak, birlikte olacaktır. Kaderimiz birdir, kanımız birdir, kararımız birdir, kavlimiz birdir, biz kardeşiz, biz büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Olacaksa birlikte olacak, başarıya da birlikte ulaşılacaktır. 14 Mayıs'ta hem milletvekili adaylarımıza hem de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinizi bekliyorum."

(AA)

