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  4. MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.02.2024 18:58
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de MHP'nin seçim çadırını ziyaret etmek isteyince ortalık bir anda karıştı. MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı.

MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte CHP'nin İstanbul adayı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

ORTAM GERİLDİ

Sancaktepe'de vatandaşlarla bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, MHP'nin seçim çadırını ziyaret etmek isteyince ortalık bir anda karıştı.

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile seçim çalışmalarında MHP standını ziyaret edip başarılar dilemek isteyen Ekrem İmamoğlu’nun arasında gerginlik yaşandı.

"AZ SAKİN OLUN"

İmamoğlu gerginlik yaşanmasına üzerine "Az sakin olun" derken görüntülerde yer alan Karaalioğlu "Geri çekil. Görüntüyü kapatır mısınız?" dedi.


Yerel Seçim 2024


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Ekrem İmamoğlu İstanbul MHP Seçim 2024
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