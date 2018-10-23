HABER

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Numan Kurtulmuş'a: Ayarın bozulduysa Bahçeli ayar verir!

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 08:49 | Son Güncelleme

Danıştay'ın 'andımız' kararı sonrası MHP ile AK Parti arasındaki gerilim, karşılıklı yapılan açıklamalarla iyiden iyiye tırmandı. Son olarak AK Partili Numan Kurtulmuş'un sözlerine yanıt veren MHP'li Cemal Enginyurt, 'Numan abi! Ayarın bozuk olmuşsa, Devlet Bahçeli ayar verir' ifadelerini kullandı.

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Numan Kurtulmuş'a: Ayarın bozulduysa Bahçeli ayar verir!

'Andımız'ın okullarda yeniden okutulmasına yönelik Danıştay kararına AK Parti’den gelen yorumlar, MHP'nin tepkisi çekti.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Genel Başkanvekili ve istanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un "Kimse andımız üzerinden hükümete ayar vermeye kalkmasın" açıklamasına yanıt verdi.

MHP'li Enginyurt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Numan Kurtulmuş 'kimse andımız üzerinden hükümete ayar vermeye kalkmasın' demiş. Numan abi! Ayarın bozuk olmuşsa, Devlet Bahçeli ayar verir. Israr edersen değil ayar, dengen de bozulur. Mahkemeye ayar vermeye kalkma!Aklıma hemen Brunson mahkemesi geliyor. TÜRKÜM DOĞRUYUM.”

cemal enginyurt

PARTNERSürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!Sürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!
CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersizCHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz
Yerel seçim öncesi Ankara'yı hareketlendiren iddia: CHP'li başkan HDP'li yardımcıYerel seçim öncesi Ankara'yı hareketlendiren iddia: CHP'li başkan HDP'li yardımcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti MHP cemal enginyurt Numan Kurtulmuş andımız

En Çok Okunan Haberler

'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası

'Veliaht Prens'in danışmanı katillerle görüştü' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından 'Diriliş Osman' açıklaması! Burak Özçivit oynayacak mı?

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmama şartını açıkladı

MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmama şartını açıkladı

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

Yerel seçim öncesi Ankara'yı hareketlendiren iddia: CHP'li başkan HDP'li yardımcı

Yerel seçim öncesi Ankara'yı hareketlendiren iddia: CHP'li başkan HDP'li yardımcı

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.