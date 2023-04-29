MHP'li ilçe başkanı, MHP'li eski yöneticiyi öldürdü! İYİ Parti'den açıklama geldi

Olay, öğleden sonra Pursaklar ilçesinde meydana geldi. MHP'nin eski Ankara il yöneticilerinden Ferhat Özcan ile MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci arasında iş yerinde, iddiaya göre, İYİ Parti afişi astığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ekinci, Özcan'ın tabancayla vururken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özcan, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayeti işleyen Ekinci ise polise teslim oldu.



MHP eski il yöneticisi Ferhat Özcan

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından, Özcan'ın İYİ Parti afişi astığı gerekçesiyle saldırıya uğradığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Özcan'ın, İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü iddialarının doğru olmadı belirtilirken, "Ankara'nın Pursaklar İlçesi'nde meydana gelen ve MHP'nin Ankara eski İl Yöneticileri'nden Ferhat Özcan'ın ölümüyle sonuçlanan cinayetle ilgili olarak bazı basın yayın kuruluşlarında doğru olmayan iddialar yayınlanmıştır. (DHA)



MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin

Ferhat Özcan'ın, İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü iddiası doğru değildir. Olayın partimizle herhangi bir ilgisi yoktur. Hiçbir şey, insan hayatından daha önemli olamaz. Saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Özcan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



