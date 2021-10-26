HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye çok sert tepki: Külahıma anlatsınlar

MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye çok sert tepki: Külahıma anlatsınlar

26.10.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükelçilerin Kavala açıklamasına sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Kavala, Soros’un kuryesidir. Gezi Parkı olaylarının finansörü, azmettiricisidir" dedi. AYM'ye de eleştiride bulunan Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun? Terörle mücadeleye sünger mi çekilsin? Sözde hakimler gelsinler bunu külahıma anlatsınlar" açıklamasında bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye çok sert tepki: Külahıma anlatsınlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

10 BÜYÜKELÇİNİN KAVALA PAYLAŞIMI

Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiş, ağız birliği halinde konuşmalarını dayatmıştır.

Büyükelçiler, Türkiye’ye bir nevi muhtıra vermiştir. Ahlaksızlıktır, bağımsızlığımıza kumpastır, gayri kanunidir.

Kavala, Soros’un kuryesidir. Gezi Parkı olaylarının finansörü, azmettiricisidir.

Kavala ile ilgili önerimiz ise şudur; Sorosçu'nun mahkemesi karara bağlanır, hüküm verilirse önce cezasını Türkiye'de çekmesi, sonra da vatandaşlıktan çıkartılarak 10 büyükelçilikten birinin ülkesine gönderilmesi artık milli bir zarurettir.

AYM'YE SERT TEPKİ

Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain varsa, nerede Türkiye’nin kuyusunu kazan biri varsa onun yanındadır.

Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun? Terörle mücadeleye sünger mi çekilsin? Sözde hakimler gelsinler bunu külahıma anlatsınlar.

SINIR ÖTESİ OPERASYON

TSK'nın gerektiği taktirde sınırdışına operasyona gönderilmesi ile ilgili tezkereye ön şartsız evet diyeceğimizi belirtiyorum. Herkes tavrını belirlemidir. Terörle mücadelenin aması, fakatı, eğeri olamaz.

F-35 KRİZİ

ABD, haydut devlet durumuna düşmek istemiyorsa ya paramızı ya da uçaklarımızı vermek durumundadır.

TÜSİAD'A TEPKİ

TÜSİAD'ın açıklamasını esefle kınadığımı belirtiyorum. TÜSİAD kendi işine bakmalıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
PARTNERSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadıSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadı
Kadın avukat dedektif gibi iz sürdü, hırsız bakın kim çıktıKadın avukat dedektif gibi iz sürdü, hırsız bakın kim çıktı
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Erdoğan'a sert yanıt: Sen saraylarında takıl

Erdoğan'a sert yanıt: Sen saraylarında takıl

Polis: Neden durmadın? Sürücü: Parayla satıyorlar

Polis: Neden durmadın? Sürücü: Parayla satıyorlar

Doğu Perinçek'ten 10 büyükelçi açıklaması: Geri adım değil, tuzak

Doğu Perinçek'ten 10 büyükelçi açıklaması: Geri adım değil, tuzak

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.