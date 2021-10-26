MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye çok sert tepki: Külahıma anlatsınlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

10 BÜYÜKELÇİNİN KAVALA PAYLAŞIMI

Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiş, ağız birliği halinde konuşmalarını dayatmıştır.

Büyükelçiler, Türkiye’ye bir nevi muhtıra vermiştir. Ahlaksızlıktır, bağımsızlığımıza kumpastır, gayri kanunidir.

Kavala, Soros’un kuryesidir. Gezi Parkı olaylarının finansörü, azmettiricisidir.

Kavala ile ilgili önerimiz ise şudur; Sorosçu'nun mahkemesi karara bağlanır, hüküm verilirse önce cezasını Türkiye'de çekmesi, sonra da vatandaşlıktan çıkartılarak 10 büyükelçilikten birinin ülkesine gönderilmesi artık milli bir zarurettir.

AYM'YE SERT TEPKİ

Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain varsa, nerede Türkiye’nin kuyusunu kazan biri varsa onun yanındadır.

Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun? Terörle mücadeleye sünger mi çekilsin? Sözde hakimler gelsinler bunu külahıma anlatsınlar.

SINIR ÖTESİ OPERASYON

TSK'nın gerektiği taktirde sınırdışına operasyona gönderilmesi ile ilgili tezkereye ön şartsız evet diyeceğimizi belirtiyorum. Herkes tavrını belirlemidir. Terörle mücadelenin aması, fakatı, eğeri olamaz.

F-35 KRİZİ

ABD, haydut devlet durumuna düşmek istemiyorsa ya paramızı ya da uçaklarımızı vermek durumundadır.

TÜSİAD'A TEPKİ

TÜSİAD'ın açıklamasını esefle kınadığımı belirtiyorum. TÜSİAD kendi işine bakmalıdır.

