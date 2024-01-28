MHP seçim çalışmalarına Mersin'de başladı! Bahçeli: Güçlü yasama, kararlı yürütme, uyumlu belediye...

Türkiye 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçime kilitlendi. Siyasi partiler adaylarını açıklamaya başladıktan sonra MHP bugün ilk mitingini Mersin'de gerçekleştirdi.

Bahçeli Mersin'deki konuşmasında CHP’ye sert ifadelerle yüklenerek, "Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. İnsanımıza dokunamayanlara uğurlar olsun demeliyiz.” diyen Bahçeli, “Yıkım belediyeciliğinin 63 gün süresi kaldı." dedi.

İşte Bahçeli'nin tüm açıklaması:

"DEMLENMİŞ CHP, TERÖRLE MÜCADELEYE ŞAŞI BAKMAKTADIR"

"Demlenmiş CHP, terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP işgal edilmiştir. Mersin’i demlenmiş CHP musibetinden arındırmak milli güvenliğimiz, huzurumuz, onurumuz adına mecburiyettir.

"GÜÇLÜ YASAMA, KARARLI YÜRÜTME, UYUMLU BELEDİYE"

Güçlü yasama, kararlı yürütme, uyumlu belediye diyoruz. Yerelde iktidar, ülkede istikrar iradesindeyiz. Aklın yolu birdir. Genelden yerele birlik, ülkemizde yönetimde dirlik amacındayız.

Sosyal medya belediyeciliği, ideolojik ve ilkel belediyecilik anlayışı Mersin’i yorgun düşürmüştür. Yolsuzluk ve hukuksuzluk Mersin’in önünü kapatmıştır. Belediye imkanlarının kimlere ve nerelere aktarıldığını biliyoruz. Mersin’den Anamur’a kadar belediye eliyle peşkeş çekilen işletmeleri bu kapsamdaki ahlaksız kazançları biliyoruz.

Şimdiye kadar kazanan bir avuç çıkarcıdır. CHP’li büyükşehir belediyesi bağlanan umutları israf etmiştir. CHP’li büyükşehir belediyesiyle hayal kırıklığı devasa boyutlara ulaşmıştır.

"YIKIM BELEDİYECİLİĞİNİN 63 GÜNÜ KALDI"

Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. İnsanımıza dokunamayanlara uğurlar olsun demeliyiz. Yıkım belediyeciliğinin 63 gün süresi kaldı.

Demlenmiş, rehin altına alınmış CHP’den kurtuluş için harekete geçecek miyiz? Önümüzdeki 5 yıl için sizlerden onay istiyoruz. Herkes tersine giderken, biz Mersin’i daha da büyütmek daha da geliştirmek arzusundayız. Cumhur İttifakı’nın birbirinden değerli belediye başkan adaylarıyla Mersin’in hizmetine talibiz.

"İSRAİL SOYKIRIM SUÇU İŞLİYOR, ARTIK BU KAN DURMALI"

Gazze’de kahredici bir dram yaşanıyor. 114 gündür çocuklar katlediliyor. İsrail soykırım suçu işliyor. Artık bu kan durmalı. Silahlar susmalıdır. İsrail-Filistin arasında barış sağlanmalı. İki devletli çözüm iklimi oluşmalıdır. Geçtiğimiz Cuma günü Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’in barbar saldırıylarıyla ilgili ihtiyati tedbir kararı alınması müspet bir gelişmedir. İsrail’in hukuksuzluğunu tescil eden bu ara kararı hiçbir ülke yok sayamaz. Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı soykırım davasının esastan görüşülecek olması mühim bir adalet ve hukuk kazanımıdır.

"MAKSAT TÜRKİYE'Yİ DURDURMAK VE TAVİZ KOPARMAK"

Türkiye insanlığın safında, zalimlerin karşısındadır. Bundan dolayı çılgına dönenleri görüyoruz. Ayağımıza çelme takmak için vaziyet alanların bilincindeyiz. Türkiye’nin iç sorunlara gömülmesini sağlamak için terör örgütlerini kullanıyorlar. Maksat Türkiye’yi durdurmak ve taviz koparmak. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki varlığımızı çekemiyorlar. Terörü kaynağında yok etme stratejimizi engellemek için her yolu deniyorlar, üs bölgelerimize saldırıyorlar.

ABD'YE TEPKİ

ABD, Irak ve Suriye’deki varlığımızdan son derece huzursuzdur. Operasyonların icrasından memnuniyetsizdir. Peki ABD, Suriye’de ne arıyor? Irak’ta ne geziyor? Teksas krizinden sonra ABD’nin komşu ülkelerdeki varlığı gayri ahlakidir. ABD’nin Suriye’den ve Irak’tan tamamiyle çekilmesinden başka mantıklı bir seçenek kesinlikle yoktur.

İsveç’in NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasının ardından ABD’nin sözünde durarak F-16’larla ilgili beklentimizi derhal karşılaması müttefiklik namusudur. Türkiye egemenlik haklarından vazgeçmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti milli ve üniter bir devlettir; hiç kimse bu tarih gerçeğini değiştiremeyecektir.

"DEMLENMİŞ CHP TERÖRLE MÜCADELEYE ŞAŞI BAKMAKTADIR"

Demlenmiş CHP, terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. TBMM’de terör saldırılarına karşı hazırlanmış ortak metinlere imza atmayan bu CHP’dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP işgal edilmiştir. Mersin’i demlenmiş CHP musibetinden arındırmak milli güvenliğimiz, huzurumuz, onurumuz adına mecburiyettir.

MHP ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe demokrasi güvence altındadır. Türkiye’nin temel ve öncelikli meselelerinin köklü çözümlerle buluşturulması hususunda, her çalışmayı yapacak yine Cumhur İttifakı’dır. Türkiye’nin ne geçmişinde ne de geleceğinde zillete yer yoktur.

"GÜÇLÜ YASAMA, KARARLI YÜRÜTME, UYUMLU BELEDİYE"

Unutmayınız; elbette yapacağız. Hep birlikte başaracağız. Aziz vatandaşlarım, 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan seçimler, 31 Mart 2024 tarihinde pekişip, Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşü inşallah seriye bağlanacaktır. Güçlü yasama, kararlı yürütme, uyumlu belediye diyoruz. Yerelde iktidar, ülkede istikrar iradesindeyiz. Aklın yolu birdir. Genelden yerele birlik, ülkemizde yönetimde dirlik amacındayız.

Ayırmadan, ayrışmadan Mersin için canla, başla çalışacağız. Mersin için üreteceğiz, geceyi gündüze katacağız."





