MHP, Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in evinin önündeki protestoların ardından MHP yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. MHP'nin Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı.

NE OLMUŞTU?



MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün, Twitter'dan İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkındaki paylaşımlarının ardından, gece saatlerinde bir grup MHP'li, Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde sloganlar atmıştı. Meral Akşener de atılan sloganlara tepki göstermişti.

Bugün olayla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nce tahkikat başlatılmıştı.

