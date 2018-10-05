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MHP, Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.10.2018 15:06 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in evinin önündeki olaylarında ardından MHP yönetimi, Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in evinin önündeki protestoların ardından MHP yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. MHP'nin Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün, Twitter'dan İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkındaki paylaşımlarının ardından, gece saatlerinde bir grup MHP'li, Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde sloganlar atmıştı. Meral Akşener de atılan sloganlara tepki göstermişti.

Bugün olayla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nce tahkikat başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Üsküdar Meral Akşener

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bunu başlatan bahçeli kendini de görevden al
çok komik bu bahçeli ya hem milleti galeyana getir o saflarda gitsin şow yapsın sonra görevden al haha
bende bir üsküdarlı olarak bunlardan utanıyorum
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