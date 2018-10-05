MHP, Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in evinin önündeki protestoların ardından MHP yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. MHP'nin Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı.
NE OLMUŞTU?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün, Twitter'dan İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkındaki paylaşımlarının ardından, gece saatlerinde bir grup MHP'li, Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde sloganlar atmıştı. Meral Akşener de atılan sloganlara tepki göstermişti.
Bugün olayla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nce tahkikat başlatılmıştı.
Yok böyle ceza! Yolcuları tek ek otobüsten indirip...
2 yaşındaki çocuk babasının 1060 dolarını doğradı
Meral Akşener yönetemiyor deyip istifa ettiler! İYİ Parti'de deprem
Meral Akşener ile Devlet Bahçeli arasındaki krizde flaş gelişme! İYİ Parti'den açıklama geldi
Reuters son dakika olarak duyurdu! INTERPOL Başkanı Meng Hongwei kayıp!
Kayıp Evrim'le ilgili babadan dehşete düşüren iddia!
Babalarından öyle bir miras kaldı ki! Gözlerine uyku girmiyor
Katar Şeyhi'nin hibe ettiği uçak ilk kez görüntülendi
WhatsApp’a yerli rakip geliyor!
WhatsApp kullanıcılarına müjdeli haber: Beklenen video özelliği geldi!
Okuyucu Yorumları 14 yorum