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Miçotakis'in Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt!

29.07.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Çelik, “Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin 'yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak' peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür" ifadelerini kullandı.

Miçotakis'in Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" sözlerine yanıt geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Miçotakis'in tepki çeken sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin 'yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak' peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür.

Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir.

Miçotakis, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur."

ERDOĞAN "BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında Yunanistan Başbakanı için "Benim için Miçotakis diye birisi yok" demiş, iki lider geçen ayki NATO zirvesinde de yan yana gelmemişti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ise, hafta başında Yunan basınına verdiği röportajda Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'de 'saldırgan tavır sergilemek'le suçlamıştı.

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Ömer Çelik erdoğan miçotakis
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