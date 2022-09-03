Miçotakis'ten kriz yaratacak hediye! Uçaktaki yazıyla yeni bir skandala imza attı

Miçotakis'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kriz yaratacak hediye! Dün GKRY lideri Nikos Anastasiadis Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret etti. Anastasiadis'in ziyareti sırasında Miçotakis GKRY'ye bir uçak bağışladı ve devir teslim töreni gerçekleştirildi.

UÇAKTA SKANDAL İFADE!

Miçotakis'in hediye ettiği uçakta Türkiye'ye yönelik yeni bir provokasyonun simgesi olan bir yazı yer aldığı görüldü. Yunanistan Başbakanlık Basın Ofisi tarafından paylaşılan fotoğrafta uçağın üstündeki "Kıbrıs Cumhuriyeti" ifadesi dikkat çekti.

Anastasiadis, hediyeyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Kıbrıs halkı ve hükümeti adına olduğu kadar kendim adına da size çok teşekkür etmek istiyorum. Belki de başkanlık uçağı olmayan tek AB ülkesiydik ve en önemlisi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yalnız bırakılmışlığı nedeniyle Brüksel'e normal bir gezi iki gün fazladan anlamına gelebiliyordu.”

"TÜRK REVİZYONİZMİYLE YÜZLEŞEBİLECEĞİZ"

Rum lider Anastasiadis görüşmenin ardından ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs ve Yunanistan güçlü işbirliğiyle ve ulusal birlik ve dayanışma kisvesi altında çalışmayı sürdürecek. Böylece birtakım önemli güçlüklerele, özellikle de Türk revizyonizmiyle yüzleşebileceğiz."

