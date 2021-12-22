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Microsoft oyun turnuvasında zor anlar yaşadı

22.12.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft oyun turnuvasında çip mağduriyeti ile karşı karşıya kaldı. Açıkçası kimse bu kadar büyük bir sorun yaşanmasını beklemiyordu.

Microsoft oyun turnuvasında zor anlar yaşadı

Aslına bakacak olursak oyuncuların oyun konsolu bulmakta zorlandığını biliyoruz. Fakat Microsoft bile bunda zorluk çekiyorsa artık işler çığırından çıkmıştır.

XBOX KONSOLU BULAMADILAR

ABD Kuzey Carolina eyaletinde yapılan bir oyun turnuvasında ilginç anlar yaşandı. Oyuncular Xbox oyun konsolu bulamadı. Kulağa çok tuhaf gelebilir ancak Microsoft kendi oyuncularına bu oyun konsolunu sağlamakta zorluk çekti. Oyunculara konsollar yetmeyince çip krizinin ne kadar derin olduğu bir kere daha görülmüş oldu.

ABD’li teknoloji devi Microsoft Xbox oyun konsollarını geliştirerek bu sektörde önemli bir yer edinmeye çalışıyor. Aynı şekilde çeşitli oyun turnuvaları düzenleyerek bu alandaki gücünü göstermeye çalışıyor. Bugüne kadar başarılı olsa bile yaşanan son gelişmeler durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdi.

Xbox Series X geliştirme kitleri normal şartlarda geliştiricilerin oyun tasarlaması için yapılmıştı. Fakat ilk defa Microsoft bunu turnuvada kullanmak zorunda kaldı. Geliştiriciler için tasarlanan bu oyun konsolu oyuncular tarafından kullanıldı. Standart Xbox oyun konsolları ile çok fazla bir farkı olmamakla birlikte ekranda ek görüntüler yer alıyor. Yani oyundan ziyade oyunun kodları bile ekranda görünüyor.

Microsoft 2022 yılında da yine çip krizi yaşanmaya devam edeceğini düşünüyor. Xbox yöneticisi Phil Spencer bu konuda tedirgin.

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Microsoft
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