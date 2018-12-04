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Microsoft Pro IntelliMouse ile geri döndü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.12.2018 08:41 | Son Güncelleme

Microsoft, bugün sürpriz bir şekilde oyuncular için geliştirmiş olduğu mouse ürününü satışa sundu. Şimdilik sadece Çin’de satışa sunulan bu mouse’un özellikleri haberimizde.

Microsoft Pro IntelliMouse ile geri döndü!

Yazılım devi bir dönem klavye ve mouse ürünlerinin satışını gerçekleştiriyordu. Döneme damgasını vuran V şeklindeki klavyeyi hatırlayanınız olur belki. Garip görünmesine rağmen oldukça konforlu bir yazı deneyimi sunan bu klavyeden sonra bu alan pek ürün göremez olmuştuk.

Bugün ise firmadan sürpriz bir hamle geldi. Firmanın efsaneleşen Intellimouse serisine yeni bir üye eklendi. Ancak bu Intellimouse serisinin yeni üyesi oyunculara hitap ediyor. Pro IntelliMouse olarak geçen bu yeni mouse, 16.000 DPI değeri ile oyunculara oldukça hızlı tepki süresi sunuyor.

Piyasadaki diğer oyuncu odaklı ürünlerdeki gibi görsel öğelerden kaçınan Microsoft; sadeliğe, konfora ve performansa önem vermiş. Ancak firma çok da küçük bir bölümde de olsa RGB aydınlatmaya mouse’da yer veriyor.

Kablolu yapısı ile gecikme süresinin ortadan kaldıran firma, oyunculara farenin tuşlarını özelleştirme imkanı da sunuyor. 399 yuan yani yaklaşık 300 TL‘den satışa sunulan bu mouse’un Avrupa ve Amerika’da henüz satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

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Microsoft Mouse

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