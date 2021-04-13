HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Microsoft Surface Laptop 4'ü duyurdu! Intel ve AMD farkı var

Microsoft Surface Laptop 4'ü duyurdu! Intel ve AMD farkı var

13.04.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, yeni dizüstü bilgisayarı Surface Laptop 4'ü resmen lanse etti. Microsoft'un isteyene Intel, isteyene AMD işlemci ile sunacağı iki farklı boyuta sahip Surface Laptop 4, özellikle iki işlemci arasındaki fiyat farkı ile dikkat çekiyor.

Microsoft Surface Laptop 4'ü duyurdu! Intel ve AMD farkı var

Microsoft Surface Laptop ailesine fazlasıyla önem veriyor. Şimdi bu aileye yeni bir model eklendi. Bu model, 13,5 inç ve 15 inç büyüklüğünde iki farklı ekran boyutuna sahip olan Surface Laptop 4'ten başkası değil.

MICROSOFT SURFACE LAPTOP 4 ÖZELLİKLERİ

Surface Laptop 4, tasarımı ile Surface Laptop 3'ü andırıyor. 13,5 inç ekranlı modelde Alcantara kumaş bulunuyor. 15 inç ekranlı modelde ise platin (metal) ve mat siyah (metal) seçeneği var. Fakat dizüstü bilgisayar modelinin asıl konuşulması gereken noktaları teknik kısmında yer alıyor.

Surface Laptop 4

Surface Laptop 4'ün her iki boyutu da Intel'in en yeni 11. nesil işlemcileri veya AMD'nin Ryzen 4000 serisi işlemcileriyle birlikte gönderiliyor. Intel işlemcili modeller 1.299 dolardan başlayan fiyatlarla, AMD'li modeller ise 999 dolardan başlayan fiyatlarla ABD, Kanada ve Japonya'da satışa sunuluyor. Ancak fiyatlandırmada bariz bir fark (300 dolar) bulunuyor. Bu farkın Microsoft'un AMD'nin en yeni Ryzen 5000 serisi işlemcilerini kullanmamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Buna rağmen Intel işlemciler en son çıkan, güncel modeller.

Microsoft ile Nuance 19,7 milyar dolara el sıkıştı! Resmi açıklama geldiMicrosoft ile Nuance 19,7 milyar dolara el sıkıştı! Resmi açıklama geldi

YENİ SURFACE LAPTOP 4'LERİN PİL ÖMRÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Microsoft, 13,5 inçlik AMD işlemcili modelinde 19 saate kadar ve 15 inçlik AMD işlemcili modelinde ise 17,5 saate kadar pil ömrü vadediyor. Intel destekli 13,5 inç Surface Laptop 4, 17 saate kadar pil ömrüne sahipken, daha büyük olan 15 inçlik model 16,5 saate ulaşıyor. Microsoft Surface Laptop 4'ün diğer özellikleri arasında ise bir USB-C bağlantı noktası, bir USB-A bağlantı noktası, bir 3,5 mm kulaklık girişi ve Microsoft'un şarj için gerekli olan Surface Connect bağlantı noktası var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!
Yüzlerce drone ile göz alıcı şov!Yüzlerce drone ile göz alıcı şov!
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Microsoft
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı

Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı

Doktoru gözaltına aldırdığı iddia edilen savcıya HSK incelemesi

Doktoru gözaltına aldırdığı iddia edilen savcıya HSK incelemesi

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Talep patladı, 200 milyon dolar kaybetti!

Talep patladı, 200 milyon dolar kaybetti!

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

NATO'dan çok sert açıklama

NATO'dan çok sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.