Microsoft Surface Laptop 4'ü duyurdu! Intel ve AMD farkı var

Microsoft Surface Laptop ailesine fazlasıyla önem veriyor. Şimdi bu aileye yeni bir model eklendi. Bu model, 13,5 inç ve 15 inç büyüklüğünde iki farklı ekran boyutuna sahip olan Surface Laptop 4'ten başkası değil.

MICROSOFT SURFACE LAPTOP 4 ÖZELLİKLERİ

Surface Laptop 4, tasarımı ile Surface Laptop 3'ü andırıyor. 13,5 inç ekranlı modelde Alcantara kumaş bulunuyor. 15 inç ekranlı modelde ise platin (metal) ve mat siyah (metal) seçeneği var. Fakat dizüstü bilgisayar modelinin asıl konuşulması gereken noktaları teknik kısmında yer alıyor.

Surface Laptop 4'ün her iki boyutu da Intel'in en yeni 11. nesil işlemcileri veya AMD'nin Ryzen 4000 serisi işlemcileriyle birlikte gönderiliyor. Intel işlemcili modeller 1.299 dolardan başlayan fiyatlarla, AMD'li modeller ise 999 dolardan başlayan fiyatlarla ABD, Kanada ve Japonya'da satışa sunuluyor. Ancak fiyatlandırmada bariz bir fark (300 dolar) bulunuyor. Bu farkın Microsoft'un AMD'nin en yeni Ryzen 5000 serisi işlemcilerini kullanmamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Buna rağmen Intel işlemciler en son çıkan, güncel modeller.