Microsoft'tan Çin'de LinkedIn'i kapatma kararı!

Bu adım Çin'deki ABD'ye ait son büyük sosyal ağın çekilmesine işaret ediyor.

INJOBS GELİYOR

LinkedIn'in açıklamasına göre LinkedIn'in yerini bu yılın içinde, yalnızca iş ilanlarından oluşan sosyal paylaşım seçenekleri içermeyen "InJobs" adlı sadeleştirilmiş bir uygulama alacak.

LinkedIn, "Çinli üyelerin iş ve ekonomik fırsatlar bulmalarına yardımcı olma konusunda başarılı olsak da, paylaşım ve bilgi aktarımı gibi daha sosyal alanda aynı düzeyde bir başarı yakalayamadık" dedi

LinkedIn "Çin'de daha zorlu bir faaliyet ortamı ve daha fazla düzenlemeyle karşı karşıyayız" dedi.

LinkedIn'in Çin'deki faaliyetleri, Batılı sosyal medya uygulamasının ülkenin sıkı bir şekilde düzenlenmiş internet sektöründe nasıl çalışabileceğine dair bir model olarak yakından izleniyordu. Çin'de Twitter, Facebook ve Alphabet'e bağlı YouTube gibi birçok platform yasaklı olduğundan kullanılamıyor.

(Reuters)

