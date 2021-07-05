Microsoft’u dolandıran mühendise büyük ceza!

2018 yılında Volodymyr Kvashuk isimli Microsoft mühendisi Xbox hediye kartı sisteminin kötüye kullanım için uygun olduğunu gördü. Bu hediye çeklerini herkese açık hale getirdi. Ona ücretini ödeyen herkes indirim alabiliyordu.

MİLYONLARCA DOLARLIK ZARAR

Böylece bunu düzenli bir iş haline getirdi. 2018 yılında fark edilen bu olay Microsoft şirketine 10 milyon dolar zarar ettirdi.

Mahkeme tarafından bu kişiye 8,3 milyon dolar tazminat ödeme cezası verildi. Ayrıca 2027 yılına kadar hapis yatmasına karar verildi. Böylece büyük bir ceza almış oldu.

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