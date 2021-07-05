HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Microsoft’u dolandıran mühendise büyük ceza!

Microsoft’u dolandıran mühendise büyük ceza!

05.07.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft ile ilgili dolandırılma haberleri pek fazla gelmiyor. Ancak ortaya çıkan bir gelişme aslında Microsoft sisteminin sömürülmeye çok açık olduğunu gösterdi. Bir Microsoft çalışanı 2018 yılında bu dolandırıcılık işine imza attı. Firmanın iyi niyetini suistimal etti.

Microsoft’u dolandıran mühendise büyük ceza!

2018 yılında Volodymyr Kvashuk isimli Microsoft mühendisi Xbox hediye kartı sisteminin kötüye kullanım için uygun olduğunu gördü. Bu hediye çeklerini herkese açık hale getirdi. Ona ücretini ödeyen herkes indirim alabiliyordu.

Windows 11'in çıkış tarihi ne zaman? Microsoft'tan önemli ipucuWindows 11'in çıkış tarihi ne zaman? Microsoft'tan önemli ipucu

MİLYONLARCA DOLARLIK ZARAR

Böylece bunu düzenli bir iş haline getirdi. 2018 yılında fark edilen bu olay Microsoft şirketine 10 milyon dolar zarar ettirdi.

Microsoft değerine değer kattıMicrosoft değerine değer kattı

Mahkeme tarafından bu kişiye 8,3 milyon dolar tazminat ödeme cezası verildi. Ayrıca 2027 yılına kadar hapis yatmasına karar verildi. Böylece büyük bir ceza almış oldu.

OxygenOS ile Oppo’nun ColorOS’u birleştirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldiGörüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldi
PARTNERCan Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!Can Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!
Samsung büyük bir etkinliğe hazırlanıyor! Samsung büyük bir etkinliğe hazırlanıyor!
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Microsoft
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Hostese sürpriz evlilik teklifi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.