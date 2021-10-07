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  4. Mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kıza tacizi arkadaşları gördü

Mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kıza tacizi arkadaşları gördü

07.10.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te bir okulda 14 yaşındaki kız öğrenciye elle taciz iddiası iddiasıyla gözaltına alınan hizmetli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kıza tacizi arkadaşları gördü

Olay, Bilecik Gölpazarı ilçesinde eğitim veren bir ortaokulda meydana geldi. İddialara göre beden eğitimi dersi için okul bahçesine çıkan 14 yaşındaki 6’ncı sınıf öğrencisi bir kız öğrenciyi okulda hizmetli A.G. (40) elle taciz etti.

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ARKADAŞLARI GÖRDÜ

Bu durumu gören öğrenci ve arkadaşları hemen olayı öğretmene söyledi. Durumun okul müdürüne intikal etmesi üzerine okul müdürü hemen polis çağırdı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polislerin öğrenci ve arkadaşlarının ifadelerini almasının ardından şahıs gözaltına alındı. Şahıs mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Bilecik taciz
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